Bijna iedereen heeft een oven en hij wordt vaak gebruikt voor het maken van lasagne, andere schotels, cake of taart. Vooral rond de feestdagen draait het apparaat overuren. Een goed moment voor een grote schoonmaak. Wat is de beste manier om de oven schoon te maken?

Een oven maak je volgens Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum, schoon omdat er anders etensresten achter kunnen blijven. Als je die niet verwijdert, kunnen er bacteriën en schimmels op gaan groeien. "Met name schimmels kunnen sporen vormen die zich kunnen verspreiden. Als je de oven opent, kunnen die sporen via de lucht op andere plekken in de keuken terechtkomen."

Ook kunnen er schadelijke stoffen ontstaan als je de aangekoekte resten verhit. "Dat zijn stoffen waar we tijdens het barbecueseizoen voor worden gewaarschuwd, als menig zwart gebakken spiesje op het bord belandt."

Tessa Couperus, die thuis voor haar bakblog iedere dag met de oven werkt, vult aan dat een vieze oven ook de smaak van je eten kan beïnvloeden. "Je krijgt dan rookontwikkeling en het ruikt aangebrand. Dat is over het algemeen een smaak die je niet wil hebben."

Zo maak je de oven schoon Smeer vieze plekken in met groene zeep

Plaats een bakje ammonia in de oven

Laat een nacht staan

Maak de oven schoon met een spons

Ook is het volgens Couperus gemakkelijker om met schoon materiaal te werken. "De rekjes in de oven schuiven makkelijker dan wanneer ze aangekoekt zijn. Als je een oven hebt met een raam erin, dan kan je er goed doorheen kijken om te zien hoe het met je eten gaat. Anders moet je hem opentrekken en kan je gerecht inzakken."

Hoe maak je de oven schoon?

Couperus smeert de vieze plekken in met groene zeep en zet een bakje met 100 milliliter ammonia in de oven. Dat laat ze een nacht staan. "Ik heb getest wat het beste werkt en dit is volgens mij de truc. De volgende dag kan je er met een spons dan goed doorheen."

“Groene zeep en ammonia zijn ouderwets goede middeltjes.” Tessa Couperus, oprichter bakblog

Ze deed ook een test met baking soda (zuiveringszout) en azijn. "Maar dat werkte voor mij helemaal niet. Baking soda gaat echt overal zitten en dat krijg je pas echt niet meer weg. Ik heb het nu nog tussen mijn glasplaten zitten."

Van chemische spuitbussen is ze geen fan vanwege milieuredenen en deze werken volgens haar ook minder goed. "We moeten gewoon wat vaker naar onze oma's luisteren. Groene zeep en ammonia zijn gewoon ouderwets goede middeltjes."

Hoe vaak moet je de oven schoonmaken?

Couperus maakt haar oven eens in de twee weken grondig schoon, maar zij gebruikt het apparaat dan ook dagelijks. "Het belangrijkste is volgens mij om het bij te houden, ook al is en blijft het een rotklusje."

Ze geeft als tip om een plaat met bakpapier of aluminiumfolie onder in de oven te leggen, dan kan dat etensresten opvangen. "Dat doe ik zeker als ik lasagne maak. Dat scheelt een hoop opruimwerk!"