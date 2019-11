Als je iemand toch al verrast met een leuk cadeau, kun je het net zo goed extra speciaal maken. Met een van deze tien toffe inpakideeën van vtwonen bijvoorbeeld.

Plak een bloem op het cadeau

Plak een klein boeket op je ingepakte cadeau en het ziet er direct vrolijker uit. Je kunt de stijl van het boeketje aanpassen aan het seizoen, de gebeurtenis of de feestdag. Denk aan gedroogde bloemen of - voor Kerst - dennentakjes, dennenappels, minikerstballen en een beetje kunstsneeuw.

Maak het persoonlijk met een foto

Een cadeau geven wordt nog leuker als er een persoonlijk tintje aan zit. Plak een foto op het ingepakte cadeau, bijvoorbeeld een van jullie samen. Of roep herinneringen op met een foto van het afgelopen jaar.

Je kunt ook een aantal foto's uitprinten en die op het inpakpapier plakken. Zo lijkt het net of het cadeau is ingepakt met foto's.

Gebruik verschillende soorten papier of een krant

Met een beetje creativiteit en verzamelde restjes cadeaupapier maak je van een ingepakt cadeau een kunstwerk. Combineer verschillende prints en kleuren voor een speels resultaat.

Een stuk krantenpapier of een paar bladzijdes uit een oud boek zijn ook perfect om een cadeau op een duurzame manier in te pakken. Maak het af door het te versieren met onder meer (hergebruikte) lintjes en stukjes touw.

Maak of versier je eigen inpakpapier

Zelfs een simpel cadeautje wordt een special gift, als je er een beetje tijd en liefde in steekt. Maak of versier je eigen cadeaupapier. Kraftpapier is hiervoor ideaal; verf, teken of stempel er je eigen ontwerp op. Ook leuk: krijtbordinpakpapier. Daar kun je mooi een persoonlijke boodschap, sinterklaasgedicht of kerstquote op krijten.

Tip: ook een simpele envelop met geld kun je gemakkelijk opfleuren. Stempel de naam van de ontvanger erop, plak een stukje tape met persoonlijke boodschap in de hoek of versier de envelop met een bloem.

Wikkel het cadeau in een lap stof

Stof is een originele, goedkope én duurzame inpakoplossing. Wikkel je cadeau in een lap stof en bindt er een stuk touw of lint omheen. Geef het een stijlvolle uitstraling met verwassen linnen of ga voor een stoere look met leer. Vier je Sinterklaas? Verpak je cadeau dan in een mini-jutezak.

Stof is een originele, goedkope én duurzame inpakoplossing. (Foto: vtwonen, fotografie: Dana van Leeuwen, styling: Femke Pastijn)

Maak een 'giftbox' van een wc-rol

Van een lege wc-rol maak je in een handomdraai een cadeauverpakking voor kleine cadeaus. Stop het cadeau in de wc-rol, vouw de randen naar binnen en plak deze vast met tape. Dan nog wat pakpapier eromheen en je hebt een stylish doosje.

Knutsel versieringen

Een zelfgemaakte versiering maakt een cadeau meteen eigen. Ga aan de slag met papier, verf of klei en maak zelf een decoratie. Een sinterklaascadeau fleur je op met een geknutselde mijter, chocoladeletter of banketstaaf. Een kerstcadeau met zelfgemaakte kerstbomen, sneeuwvlokken of kerstkransjes.

Geen inspiratie? Er zijn genoeg do it yourself-ideeën) te vinden die je kunt gebruiken om jouw ingepakte cadeau te versieren.

Hang de kleine cadeaus in de kerstboom

In plaats van je cadeau onder de kerstboom leggen, kun je hem er ook in hangen. In een transparante, vulbare kerstbal bijvoorbeeld, die je zelf hebt gedecoreerd met glitters of een parelpen.

Je kunt kleine cadeaus ook aan een touw rijgen en als een slinger ophangen aan de muur. (Foto: vtwonen, fotografie: Dana van Leeuwen, styling: Femke Pastijn)

Inpakken met twee lagen en soorten papier

Geef je cadeau een originele twist door het in te pakken met twee soorten inpakpapier. Combineer kraftpapier met glitterpapier of inpakpapier met een opvallend design. Door in de buitenste laag figuurtjes te knippen, komt de onderste laag tevoorschijn. Dat zorgt voor een verrassend effect.

Lolly, zuurstof en lint

Leuk én lekker: voeg een kleinigheidje aan je cadeau toe met eetbare decoratie. Denk aan een chocoladelolly, zuurstok of gingerbread-poppetje. Knoop het met een mooi lint aan het cadeau vast en het ziet er direct aantrekkelijker uit.