Wat is de beste staafmixer met hakmolen voor thuis? En welke van deze staafmixers heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een staafmixer met hakmolen is veelzijdiger dan een gewone staafmixer, omdat er allerlei etenswaren mee kunnen worden fijngehakt. Daarom zijn ze ook iets duurder dan gewone staafmixers. Alle staafmixers met hakmolen kunnen pureren en er zit vaak een garde bij.

De Consumentenbond heeft 42 staafmixers van verschillende merken getest. Hierbij is onder meer gelet op de stevigheid van het apparaat en welke staafmixers het beste pureren en hakken. Ook is bekeken welke apparaten handig zijn in gebruik.

Een staafmixer van Bosch is de Beste uit de Test. Er zijn twee varianten: een apparaat met een garde en eentje zonder garde. De versie zonder garde, de BoschMSM67140, heeft de laagste prijs.

Beste uit de Test: BoschMSM67140 Prijs: 49,99 euro

Testoordeel: 9,0

Hakmolen werkt heel goed en de staafmixer is heel prettig in gebruik

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste staafmixers met hakmolen

De BoschMSM67140 komt als beste uit de test met een score van 9,0. De staafmixer scoort heel hoog op pureren en maakt goede smoothies en mayonaise. De hakmolen werkt uitstekend en het apparaat heeft een lang snoer.

Een nadeel is dat deze staafmixer relatief zwaar is. Het apparaat weegt 800 gram.

Beste koop: BraunMQ 325 Spaghetti Prijs: 29,99 euro

Testoordeel: 8,5

Prettig in gebruik en goede prijs-kwaliteitverhouding

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste staafmixers met hakmolen

De BraunMQ 325 Spaghetti is de staafmixer met hakmolen én garde met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat scoort een 8,5 en is heel prettig in gebruik. De staafmixer kan goed pureren en maakt uitstekende smoothies.

Een minpunt is dat het apparaat lang doet over het kloppen van slagroom en eiwitten.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.