Bijna niets zo vervelend als je ramen lappen en er daarna achter komen dat er strepen zijn achtergebleven. Streeploos ramen lappen: hoe doe je dat?

Ramen worden aan de buitenkant vies door vogelpoep, door de regen opgespat of meegenomen zand en luchtverontreiniging door bijvoorbeeld uitlaatgassen, zegt Zamarra Kok, huishouddeskundige en schrijver van verschillende boeken op dit gebied. Aan de binnenkant komen er vette vingers op, of rookaanslag.

Wanneer is het tijd om de ramen te lappen?

Dat is volgens glazenwasser Dennis Quick voor iedereen verschillend. De een vindt het fijn als de ramen altijd schoon zijn, de ander is daar wat makkelijker in. Over het algemeen is het volgens hem buiten één keer in de zes weken nodig. Binnen iets minder; zo eens in de vier maanden.

Ook volgens Kok is hier geen vuistregel voor. "Het hoeft geen probleem te zijn om te wachten tot de ramen er echt niet meer uitzien, maar bedenk je wel dat het veel werk is om aangekoekt vuil, vogelpoep en zand aan de buitenkant van je ramen te verwijderen."

Aan de binnenkant kan het ook snel gaan, zegt ze. Vooral als in huis wordt gerookt. Zij raadt daarom aan om minstens eens per maand de ramen te zemen. "Zo voorkom je dat het vuil zich ophoopt."

Tips voor het schoonmaken van je ramen Gebruik geen ammoniak, dat kan schade aan de verf rondom het raam opleveren;

Zeem de binnenkant verticaal en de buitenkant horizontaal, dan weet je meteen aan welke kant eventueel strepen zitten;

Gebruik goede materialen;

Voeg een in vieren gesneden rauwe ui toe aan het schoonmaakwater, dat ontvet en voorkomt strepen;

Vermijd schoonmaakmiddel, gebruik afwasmiddel of een scheut schoonmaakazijn;

Check de rubbers van je wisser.

Waarom moet je je ramen lappen?

Volgens Quick is het schadelijk om je ramen niet te wassen. Als je dat niet periodiek doet, is dat volgens hem niet bevorderlijk voor het glas. Er kan dan aanslag op komen, net als bijvoorbeeld in de douchecabine. "Er komt dan een soort kalklaag op en die is heel moeilijk te verwijderen."

Ook voor het schilderwerk en de kozijnen eromheen is het belangrijk om regelmatig schoon te maken, zegt Quick. "Dat bevordert de levensduur van de verf."

Zo maak je je ramen schoon: Maak je ramen schoon met een inwasser of spons en een sopje of afwasmiddel;

Droog de randen en kozijnen rondom het raam;

Trek de ramen droog met een raamwisser;

Maak de onderkant van de ramen schoon en droog die.

Hoe maak je ze schoon zonder strepen?

Volgens Kok begin je met de vensterbank. "Deze maak je leeg. Dan neem je de kozijnen af met een doekje en wat allesreiniger."

Daarna ga je de ramen wassen. Volgens Quick is goed materiaal daarvoor het allerbelangrijkst. Hij gebruikt eerst een inwasser, een soort vachtje. Daar doet hij een beetje afwasmiddel op, want dat ontvet en daardoor trek je volgens hem makkelijker over het raam. "Met de inwasser maak ik het raam nat. Daarna maak ik de randen langs het raam en de kozijnen droog, zodat er geen druppels naar beneden lopen."

Het raam trekt hij vervolgens droog met een trekker met een goed rubber. "Als daar oneffenheden of scheurtjes in zitten, krijg je strepen." Hij doet dit met een zigzaggende beweging van boven naar beneden; dat werkt volgens hem vlotter. Na afloop gaat hij met een spons of doekje langs de onderkant van het raam, om het kozijn schoon en droog te maken.

Binnen maak je daarna de vensterbank nog schoon, zegt Kok. "Hardnekkige vliegenpoepjes op je vensterbank verdwijnen moeiteloos als je ze afneemt met wat koude thee. Door een zuur in de thee komen de vliegen ook niet meer terug."