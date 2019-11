Op koude dagen kun je voor een dilemma staan: je raam openzetten om etensgeuren te verdrijven of dicht laten om warmte te besparen. Is ventileren echt nodig tijdens het koken en wat zijn andere tips om etensgeuren te weren?

Zuurkool, bloemkool, knoflook: geuren horen bij het koken, maar als er gasten komen of als de maaltijd op is, wil je er toch van af. Ook al staat die de verwarming lekker te gloeien, Diet Groothuis van Het grote poetsboek hamert erop: tijdens het koken moet je goed ventileren als je etensgeuren wil verdrijven.

Zonder te ventileren blijft de geur makkelijk hangen. "Huizen die tegenwoordig opgeleverd worden, zijn vaak zwaar geïsoleerd om milieuredenen", vertelt Groothuis. "Die noem ik ook wel 'dampdichte' huizen. Daar blijft alles binnen. Vergelijk het met hardlopen in een regenpak. Een ventilatierooster of een raampje open tijdens en na het koken is dan echt geen overbodige luxe."

Niet alleen geuren, maar ook schadelijke stoffen blijven hangen als je de ramen dichthoudt, vertelt Henke Groenwold, woordvoerder van de afdeling milieu en gezondheid van de GGD. "Denk aan stikstofdioxide en koolstofmonoxide. Het hangt er wel van af hoe je kookt; bij gas komen meer schadelijke stoffen vrij, bij elektrisch en inductief koken minder. Ook komt er veel vocht in je huis door de waterdamp die bij het koken vrijkomt. Goed ventileren dus, anders kun je last krijgen van vochtigheid, schimmel en de daarbij behorende klachten."

Constant alles dicht houden niet altijd milieubewuster

Je raam of ventilatierooster constant dichthouden om warmte te besparen lijkt milieubewuster. Maar even iets openzetten is niet zo erg als je denkt, zegt Groenwold. "Als je alles dichthoudt, wordt het snel vochtig in huis. En juist die vochtige lucht voelt kouder en is moeilijker wam te krijgen. Mogelijk ga je dan juist extra stoken, maar dat helpt niet: die vochtige lucht moet eruit. Ventileren is dus juist handig."

“Chemische geurbestrijders zijn slecht voor het milieu en de portemonnee.” Diet Groothuis, schrijver van Het grote poetsboek

Dat kan door vijf à tien minuten je ramen open te zetten, je ventilatierooster open te schuiven - mits het rooster goed is schoongemaakt, anders heeft het geen zin - of een ventilatiesysteem te gebruiken.

Ventilatiesystemen komen veel voor in nieuwe, vaak goed geïsoleerde huizen, vertelt Groenwold. "We zien als GGD vaak dat mensen niet goed weten hoe ze met ventilatiesystemen om moeten gaan. Vaak hebben ze geen goede uitleg gekregen en zetten ze het systeem op een lage stand of trekken de stekker eruit om het lawaai. Maar in deze huizen is ventileren juist heel belangrijk. Bij koken moet 'ie op de hoogste stand staan."

Bakjes met schoonmaakazijn tegen de geur

Sommige heftige etensgeuren kunnen ondanks het ventileren toch blijven hangen. Daarvoor tipt Groothuis schoonmaakazijn. "Het is zo simpel", vertelt ze lachend. "Ik zet een bakje met schoonmaakazijn erin neer. Het meest effectief is een bakje azijn én het raam openzetten."

"Ga even de deur uit en als je terugkomt, zijn de etensgeuren minder. Blijft de geur toch hangen? Zet meerdere bakjes schoonmaakazijn neer en laat ze 's nachts staan."

Als je de geur heel snel wil wegwerken omdat de gasten al bijna voor de deur staan, adviseert Groothuis om etherische oliën rond te spuiten. "Meng de oliën met water in een verstuiver. Ik heb ook zo'n flesje op het toilet staan."

Van chemische geurbestrijders, verstuivers en geursticks is Groothuis geen fan. "Al die chemische producten zijn slecht voor het milieu en de portemonnee. Chemische verbindingen zijn ook ongezond. Vieze rommel is het. Gebruik liever natuurlijke middelen."