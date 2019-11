Suppen, varen, zwemmen, schaatsen... Wendy Alblas en haar gezin wonen in een woonark en genieten volop van het leven op het water. De ark is een eigen ontwerp en heeft buitenmuren van zwart redcedarhout, kozijnen van aluminium, twee grote daklichten en een harmonicapui.

Kunstenaar Alblas heeft een galerie aan huis die op afspraak geopend is. Haar atelier bevindt zich naast de woonark van 185 vierkante meter waar ze met haar gezin woont.

"Mensen komen hier om mijn kunst te bekijken, maar het eerste wat ze vaak zeggen is: 'Wat een mooie ark!' Dan hoop ik maar dat ze ook nog naar mijn kunst kijken", vertelt ze lachend.

Leven op het water

Alblas en haar man wonen volgend najaar 25 jaar op deze plek aan de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis. Het kanaal is rond 1400 gegraven en is in de zomer een verbindingsroute tussen de Vecht en de Vinkeveense Plassen.

"Water speelt een grote rol in ons leven. We houden erg van zeilen en proberen onze vakanties zo veel mogelijk op het water door te brengen. Toen we hier 24 jaar geleden een kleine woonark kochten, hadden we niet gedacht dat we er nu nog zouden wonen."

“Dat is het fijne van wonen op het water: je kunt verhuizen naar een groter huis op dezelfde plek.” Wendy Alblas

Ondertussen is dit al de derde woonark, want met de komst van drie kinderen werden de andere boten te klein. Deze ark ligt er nu tien jaar. "Dat is het fijne van wonen op het water: je kunt verhuizen naar een groter huis op dezelfde plek."

De familie kijkt uit over de weilanden en het fort van Nieuwersluis. "In de zomer zwemmen we hier voor de deur en gaan we met een bootje weg, en bij een koude winter kunnen we schaatsen. Dan stoken we een fikkie op de dijk en hangen we lichtsnoeren over het water. Dat wij hier kunnen wonen, is een verrijking van ons leven."

De woonark van Alblas en haar gezin ligt aan de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis. (Foto: privébezit)

Woonark is een eigen ontwerp

Alblas heeft de ark zelf ontworpen. Best een uitdaging, aangezien je te maken hebt met regelgeving van de gemeente, de provincie en de beheerder van het water. Bovendien is het een drijvend object, dus je moet rekening houden met het gewicht.

"Het zichtbare gedeelte van de ark mocht niet langer zijn dan 16 meter. Onder de woonkamer en de keuken zit nog een verdieping, die grotendeels onder water ligt. Deze verdieping is langer (19,60 meter, red.) en loopt door onder ons terras."

De woonkamer en de keuken lopen in elkaar over, al bevindt de zithoek zich wat lager. "Zo kijk je niet op het water, maar je zit je bijna op hetzelfde niveau. Dat vinden we mooi. De keuken moest opgaan in de ruimte en meer een meubelstuk zijn. Nu is een zwarte keuken populair, maar tien jaar geleden was het zoeken naar zwarte fronten. We hebben nog een eiland op wielen, dat we weg kunnen rijden als we een feestje geven. De ene keer dient het als buffet en de andere keer als draaitafel."

De keuken is hoger dan de zithoek, die bijna op hetzelfde niveau als het water ligt. (Foto: privébezit)

Geen airco nodig op de woonark

Zijn er nou veel dingen anders als je op het water woont in plaats van in een stenen huis? "Wij hebben geen aardgas, maar propaangas, dat veel duurder is. Om dat te compenseren stoken we veel op hout en dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. De betonnen bak onder onze ark is helemaal afgesloten, dus we hebben een pomp nodig om het rioolwater uit ons huis te krijgen."



In de zomer is er een open verbinding tussen de Nieuwe Wetering en het nabijgelegen Amsterdam-Rijnkanaal. "We ervaren dan veel deining door grote vrachtschepen. Vrienden hebben weleens gevraagd wat voor bier wij schenken, als je het niet weet, lijkt het net alsof je een beetje dronken bent. Als we een feestje geven en iedereen staat aan één kant van de ark, kan het ook zijn dat de deur van de ijskast open valt doordat het gewicht niet goed is verdeeld. Nog een voordeel: we hebben nooit bloedhete slaapkamers in de zomer, want het water koelt ze automatisch."

De ark van Alblas en haar familie is met haar 4,85 meter niet heel breed, maar wel lang. Beneden zijn vier slaapkamers gesitueerd. De badkamers zijn toegankelijk via een lange gang, die door het plaatsen van een grote houten unit is ontstaan. "Het is eigenlijke een soort wasstraat, die je af kunt sluiten met deuren. In de houten unit zit een douche voor de kinderen een toilet dat ze delen met de gasten. Wij hebben een eigen badkamer inclusief bad en een toilet."

Het water koelt de kamers automatisch, waardoor het nooit bloedheet is in de zomer. (Foto: privébezit)