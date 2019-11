Met de ijzige nachten op de loer, is het een goed moment om kwetsbare planten tegen de kou te beschermen. Met deze tips van vtwonen help je vorstgevoelige planten de winter door.

Pak ze in tegen kou

Als het goed is, staan de echte terras- en kuipplanten al een poosje veilig opgeborgen in de schuur of kas. De tuinplanten die wel wat vorst kunnen verdragen en pas bij lagere temperaturen sterven, kun je nu beschermen met een constructie van stokken en jute, met daartussen wat stro en droog blad. Weinig zin in gedoe? Laat ze dan overwinteren in de verwaarloosstand.

Is een plant vorstgevoelig: ja of nee?

De temperatuur waarbij een plant bevriest, verschilt per soort. Daarbij spelen ook andere factoren een rol. Zo sterven vorstgevoelige planten meestal niet door kou, maar door natte voeten; met name mediterrane soorten zijn hier gevoelig voor. In eerste plaats is het dan ook belangrijk dat gevoelige planten op een waterdoorlatende plek staan. Daarbij komt nog dat planten die nauwelijks beschut staan het moeilijker hebben dan planten die uit de wind staan. In de polder hebben planten het bij voorbaat een stuk moeilijker dan in de stad. Ook wordt het in het oosten van ons land veel kouder dan in de kustprovincies.

Een bananenboom bijvoorbeeld kan 10 tot 15 graden vorst verdragen. Maar is de plant niet ingepakt en waait er een venijnige oostenwind, dan kan een klein beetje vorst al schadelijk zijn.

Ingepakte planten in de winter. (Foto: 123RF)

Potplanten zijn kwetsbaarder; bescherm ze goed

De minimumtemperatuur die een plant kan verdragen, zegt eigenlijk weinig over diezelfde plant in pot. Potplanten zijn in de winter veel kwetsbaarder dan planten in de volle grond; logisch, want de wand van een pot is dun en daardoor kan de wortelkluit eerder bevriezen. Je kunt potplanten beschermen door ze bij elkaar in een kistje te zetten en de tussenruimte met droog blad of stro op te vullen. Nog beter is om de pot al tijdens het opplanten aan de binnenkant met noppenfolie te bekleden. Maak op de bodem wat gaten in de folie, zodat het regenwater gemakkelijk weg kan lopen.

Bescherm groenblijvende planten goed

Vaste planten zijn tijdens de winter in rust, maar dat geldt niet voor groenblijvende planten. Alpenplanten en stekelnootje (Acaena) zijn groenblijvend maar ook vorstgevoelig. Vriest het niet alleen 's nachts, maar ook overdag, dan moeten groenblijvende planten beschermd worden. Vriest het 's nachts flink en schijnt overdag de zon, dan kunnen de bladeren uitdrogen en zelfs verbranden.

Het best is daarom om wat vliesdoek of een oude doek over de bladeren te leggen om de plant tegen het zonlicht te beschermen. Bedek de bladeren bij strenge vorst (rond -10 graden Celsius) met wat dennentakken of een laagje grove compost om ze te beschermen.