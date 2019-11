Kleine zilverkleurige insecten die bewegen als een vis. Bijna iedereen heeft ze weleens in huis voorbij zien schieten. Maar kom je van zilvervisjes af?

Zilvervisjes zijn kleine insecten, onderdeel van de franjestaarten, legt Bastiaan Meerburg, directeur van Stichting Kennnis- en Adviescentrum Dierplagen, uit. Ze hebben hun naam te danken aan hun zilveren kleur en de visachtige beweging die ze maken. De beestjes kom je vooral tegen in vochtige en donkere omgevingen, zoals de wc, badkamer en keuken.

De schade die de insecten veroorzaken, is volgens de directeur beperkt. Er is volgens hem niet aangetoond dat ze ziekteverwekkers kunnen overbrengen en alleen in groten getale kunnen ze schade veroorzaken aan kleding, boeken of lijm in bijvoorbeeld plinten. Daar knagen ze dan aan. "Mensen vinden het vaak vervelend dat ze er zijn, gewoon omdat het beestjes zijn."

Tips tegen zilvervisjes Ventileer de ruimtes goed

Zet de verwarming niet te hoog

Kit naden en kieren dicht

Droog de badkamer na het douchen

Zet een vochtvreter in je huis

Zilvervisjes beginnen klein, maar worden steeds groter, vertelt Meerburg. Ze vervellen en leggen eieren, maar allebei kan je met het blote oog nauwelijks zien. "De vervellingen zie je vaak aan voor stof en zuig je op tijdens het stofzuigen. De eieren leggen ze op plaatsen waar je ze niet snel zal vinden."

Hoe vaak komen zilvervisjes voor?

Volgens Meerburg hoef je dus niet per se van de beesten af, maar veel mensen willen dat wel. Zodra er zodanig veel zilvervisjes in een huis voorkomen dat mensen er echt last van ondervinden, spreekt hij van een plaag. Zilvervisjes kunnen in ieder huis voorkomen, in vieze én schone, en kunnen maanden zonder eten. Als ze eten, dan voeden ze zich aan meel, granen, lijm of kleding. Korrels zo groot dat wij ze met het blote oog niet kunnen zien.

Ongediertebestrijder Zeno Hoffmans wordt steeds vaker gebeld om zilvervisjes uit te roeien. "Een jaar of dertig geleden had nog nooit iemand ze gezien, maar nu herkent iedereen ze wel."

Dat komt, denkt hij, omdat de huizen beter geïsoleerd zijn. Daardoor blijft het warmer en vochtiger in huis. Hij ziet de zilvervisjes vooral in nieuwbouwhuizen. "Zilvervisjes houden van vochtige, warme omgevingen. Ze gedijen goed bij 25 graden en een luchtvochtigheid van 25 procent."

Hoe kom je van zilvervisjes af?

Wil je de zilvervisjes weg hebben, is het volgens Hoffmans raadzaam om daar dan ook iets mee te doen. De chemische middelen uit de supermarkt kan je volgens hem gewoon laten staan. "Zilvervisjes leggen eieren in naden en kieren. Dat kunnen er honderd per keer zijn en die komen in de juiste omstandigheden na zo'n vier weken uit. Een spray behandelt alleen de zilvervisjes die nú in je huis lopen, niet die nog uit de eieren komen. Dan blijf je dus bezig met giftige stoffen in je huis brengen. Zo loop je achter de feiten aan."

Door een situatie met een lage luchtvochtigheid en temperatuur te creëren, zullen de oude én nieuwe zilvervisjes niet overleven. "Ons advies luidt dan ook: ventileren. Pak de luchtvochtigheid aan, dat is het medicijn."