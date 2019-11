Wat is de beste volautomatische espressomachine voor thuis? En welke machine heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een volautomatische espressomachine maalt koffiebonen en zet automatisch espresso. Je kunt vaak allerlei instellingen aanpassen om de koffie naar wens aan te passen. Volautomatische espressomachines zijn meestal een stuk duurder dan halfautomaten en koffiecupmachines.

De Consumentenbond heeft honderd volautomatische espressomachines van verschillende merken getest. Hierbij is onder meer gelet op gebruiksgemak, de kwaliteit van de espresso en het energieverbruik van het apparaat.

De beste machine is de Jura D4 Piano Black. Het apparaat met de beste prijs-kwaliteitverhouding is de Philips EP2221/40.

De Jura D4 Piano Black komt als beste uit de test met een score van 8,9. Het is een strak ontworpen apparaat, waar een espresso van zeer goede kwaliteit uit komt. Het display biedt diverse mogelijkheden om de koffiesmaak naar wens aan te passen. Het apparaat is daarnaast op afstand te bedienen via bluetooth.

De espressomachine heeft geen melkopschuimer, wat andere machines wel kunnen hebben. Daarnaast kunnen de onderdelen niet in de vaatwasser.

De Philips EP2221/40 is de volautomatische espressomachine met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat scoort een 8,4. Het gebruiksgemak is heel goed en de melk- en watercontainers zijn beide makkelijk te vullen en te plaatsen. Met een stoompijpje kan melk worden opgeschuimd.

Een minpunt is dat het apparaat niet energiezuinig is.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.