Als je een vaatwasser goed behandelt, kan het apparaat jarenlang mee. Maar hoe maak je de vaatwasser schoon? En hoe voorkom je dat hij vies wordt?

In 80 procent van de gevallen dat een vaatwasser kapotgaat, is vervuiling de boosdoener, zegt Moaman Abdel Samad, eigenaar van een witgoedreparatieservice.

Dat komt doordat er etensresten, stukjes plastic, nootjes, pitjes of bijvoorbeeld glas in de pomp of in een leiding van de vaatwasser komen te zitten. Dat kan leiden tot verstoppingen, die weer leiden tot een foutcode en een verstoring in het systeem.

Ook leiden achtergebleven eet- en vetresten in de machine tot stank, vult Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum, aan. In die etensresten kunnen zich bacteriën nestelen die je serviesgoed vervolgens kunnen besmetten.

Daar kun je dus ziek van worden. Al is dit risico volgens Van der Vossen niet groot.

Vaatwasser schoonmaken: zo doe je dat

Wie zijn vaatwasser schoon wil maken, zorgt dat de machine leeg is en maakt volgens Abdel Samad als eerste de sproeiarmen los. Die zitten boven- en onderin de machine. Hier komt het water uit dat de vaat schoon moet spoelen.

"Als de puntjes in deze sproeiarmen verstopt zitten, sproeit de machine heel zwak. Dan lukt het niet om de vaat of machine zelf schoon te maken."

Je houdt de sproeiarmen onder de kraan en uit de puntjes waaruit geen water komt, peuter je het vuil volgens Abdel Samad met een naald of schroevendraaier.

Plaats een halve citroen in de machine

Als je de sproeiarmen weer in de vaatwasser hebt bevestigd, leg je volgens Abdel Samad een halve citroen en een kopje schoonmaakazijn op de plek voor het grote bestek bovenin in de vaatwasser.

Abdel Samad gebruikt altijd een halve citroen die hij al voor iets anders heeft uitgeknepen, zodat hij niks verspilt. De vrucht laat hij na de grote schoonmaak in de machine liggen en vervangt hij om de paar weken.

Zo maak je de vaatwasser schoon Maak de gaatjes in de sproeiarmen schoon

Reinig het filter

Maak eventueel heel voorzichtig de rubbers in de machine schoon

Laat je vaatwasser leegdraaien met schoonmaakazijn om te reinigen en ontkalken

Draai af en toe een was op een hoge temperatuur

Dan zet je de vaatwasser op de heetste stand en laat hem draaien. Het sap zorgt er volgens de eigenaar van de reparatieservice voor dat de vaat gaat glanzen, dat er extra vuil wordt verwijderd en dat de vaatwasser een frisse geur krijgt. De schoonmaakazijn ontkalkt de machine en helpt tegen eventuele stank.

Het kan daarnaast ook nog goed zijn om het filter uit de machine te halen en te controleren op viezigheid. Dit kun je er dan onder de kraan uitspoelen.

De rubbers schoonmaken, is volgens hem niet nodig. "Die worden deels al schoongemaakt door het sproeien. Het is meer een zichtbare viezigheid die blijft zitten, maar dat heeft geen effect op de werking of levensduur van de machine."

Wie de rubbers toch wil schoonmaken, moet dat volgens hem heel voorzichtig met een doekje doen. Anders kan er lekkage ontstaan.

Controleer ook het filter op viezigheid en spoel het af onder de kraan. (Foto: 123RF)

Stinkt de machine? Dan is het tijd om schoon te maken

Een grote schoonmaak van de vaatwasser is volgens Abdel Samad nooit verkeerd om te doen, maar is lang niet altijd nodig.

"Als je de citroen in de vaatwasser laat liggen en de borden van tevoren goed afspoelt, dan hoeft het echt bijna nooit."

Van der Vossen denkt daar anders over. Zij denkt dat het verstandig is om de machine één keer per maand schoon te maken en op een hogere temperatuur dan 70 graden te laten draaien, zodat de bacteriën doodgaan.

Als de vaatwasser vies ruikt, is dat volgens haar ook een indicatie om de machine schoon te maken. "Dat is een teken dat de machine niet meer schoon is."