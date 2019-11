Rust en comfort zijn belangrijk in de kinderkamer, maar dat betekent niet dat het een saaie boel hoeft te worden. Met deze vijf tips van vtwonen verras je in de kinderkamer en creëer je een kamer die meer is dan een plek om te slapen.

Creëer een speelkwartier

Is het buiten hondenweer? Dan kunnen de kinderen binnen lekker apenkooien. En dat kan gewoon in een kinderslaapkamer. Denk aan een klimwand, schommel of ringen aan het plafond en gymmatten op de grond om te kunnen duikelen en veilig te kunnen vallen.

Een tipitent is ook een goede optie, die kan na het spelen gewoon blijven staan - dan heb je meteen een plek waar je 's avonds dat losse speelgoed in kunt schuiven. Of kies voor een hang- of schommelstoel met kussens. Zo heeft je kind een plek om te spelen én een plek waar hij of zij kan ontspannen. Het is ook een geschikte, knusse plek om 's avonds een boek (voor) te lezen.

Door ringen op te hangen, creëer je een plek waar kinderen kunnen spelen. (Foto: vtwonen - fotografie: Jonah Samwyn, styling: Ozanne en Guillemine Mertens)

Geef de kinderkamer een persoonlijke touch

Het belangrijkst is dat je kind zich thuisvoelt in de kinderkamer. Door persoonlijke accessoires en quotes toe te voegen, maak je van de kamer een eigen plek. Denk aan een zelfgemaakte meetlat op de muur of een gepersonaliseerde print aan de muur.

Extra bijzonder zijn de geboorteposters van MrStarkyAmsterdam, waarmee je de stand van de sterren tijdens de geboorte van je kind vereeuwigt.

Tip: Gebruik humor. Ga bijvoorbeeld voor een dekbedovertrek van Snurk, waardoor je kind 'verkleed' als prinses, astronaut of brandweerman in bed ligt.

Gebruik vintage-elementen

Geef de kinderkamer een unieke touch door hier en daar een vintage-element toe te voegen, zoals een oude kist of koffer voor rondslingerend speelgoed, of een retro schoolbureau.

Door een kast van de kringloop in een mooie kleur te verven, wordt-ie helemaal van nu. Verf je de muur en het meubel in dezelfde kleur, dan versterk je het gevoel van rust in de slaapkamer.

Laat de kinderen spelenderwijs leren

Spelen en leren kunnen perfect samengaan. Op een (stuk) wand met schoolbordverf kan je kind oefenen met spelling en tafels. Een wereldkaart aan de muur helpt de topografische kennis te verbeteren. En ook het alfabet kun je gemakkelijk in de kinderkamer verwerken, om de letterkennis te vergroten. Denk aan grote letters van hout of een abc-poster.

(Foto: vtwonen - fotografie: Jeroen van der Spek, styling: Cleo Scheulderman)

Haal 'buiten' naar binnen

Kinderen zijn graag buiten. De natuur in huis halen - zowel letterlijk als figuurlijk - is daarom altijd een goed idee. Ga voor accessoires, prints en behang die doen denken aan buiten. Of maak een plank met 'gevonden voorwerpen' uit de natuur. Zo kan je kind zijn of haar bladeren, steentjes en beukennootjes op een mooie plek uitstallen.

Tip: Junglebehang is er ook in zwart-wit en andere two-tonecombinaties. Zo valt er veel te zien, maar bewaar je wel de rust in de slaapkamer.