Welke cv-ketel is het best en welke cv-ketel staat op de tweede plek en is het goedkoopste alternatief? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Cv-ketels leveren zowel verwarming als warm water. De Consumentenbond test jaarlijks cv-ketels op energiezuinigheid en hoeveel en hoe snel het apparaat warm water levert.

Via een panel van tienduizend consumenten zijn daarnaast de levensduur en de betrouwbaarheid van de cv-ketel geïnventariseerd.

Een belangrijk kenmerk van een cv-ketel is de CW-waarde. De CW-waarde geeft aan hoeveel warm water de ketel kan leveren. Een CW3-ketel is in veel gevallen voldoende, maar wil je snel je bad vullen of twee warme kranen tegelijk aanzetten, dan heb je een hogere CW-waarde nodig.

Met het rapportcijfer 7,9 komt de Intergas Xtreme 36 als beste uit de Test. Meerdere cv-ketels kwamen met een 7,7 op de tweede plaats. Daarvan lichten we de goedkoopste uit: de Remeha Tzerra Ace 24c CW3.

Beste uit de Test: Intergas Xtreme 36 Prijs: 1.188 euro

Lange levensduur

Verwarmt goed op laag pitje

De productlijn Xtreme is sinds 2017 nieuw in het assortiment van Intergas. Warm water en de gewenste temperatuur in je woning worden met deze cv-ketel zeer energiezuinig geproduceerd. Ook verbruikt de Intergas Xtreme 36 weinig stroom en is de ketel makkelijk in gebruik.

Consumenten beoordelen de betrouwbaarheid en de levensduur van deze cv-ketel gemiddeld met een 8,4.

Tweede uit de test: Remeha Tzerra Ace 24c CW3 Prijs: 909 euro

Redelijk energiezuinig

Brandt goed op laag pitje

De Tzerra is de meest verkochte productlijn uit het assortiment van Remeha. Het merk wordt door consumenten als een van de beste beoordeeld op het gebied van levensduur en betrouwbaarheid



Vooral in kleine, goed geïsoleerde woningen is het belangrijk dat een cv-ketel zacht kan branden. Op die manier blijft je huis comfortabel, gelijkmatig, en zuinig op temperatuur. De Tzerra kan goed op een laag pitje branden.

Ga je graag in bad? Houd er dan wel rekening mee dat deze cv-ketel er lang over doet om het bad te vullen.

NB. Normaal gesproken lichten we het best geteste product en de beste koop uit. In deze productcategorie is er geen winnaar in de categorie Beste Koop. Daarom lichten we ook de cv-ketel uit die als op een na beste uit de test kwam.

