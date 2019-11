Kamerplanten zijn populair, maar soms ook moeilijk te onderhouden. Welke planten overleven ook als je geen groene vingers hebt? Plantenexpert Michiel Ingen Housz geeft tips.

Wie online naar planten zoekt voor mensen zonder groene vingers, komt al gauw uit bij cactussen en vetplanten. Maar volgens Ingen Housz, eigenaar van de grootste plantenwebshop van Nederland, kun je het niet zo makkelijk stellen.

Een cactus of vetplant kan volgens hem ook heel lastig zijn. "Als jij je plant iedere week water wil geven, dan heb je aan een cactus echt geen goede plant."

Makkelijke planten Philodendron

Strelitzia Nicolai

Lepeltjesplant

Elke plantensoort heeft volgens Ingen Housz zijn eigen specifieke wensen waar je rekening mee moet houden, maar de ene heeft wel een hogere tolerantie dan de andere. Planten die weinig water en licht nodig hebben, worden vaak makkelijke planten genoemd. De plantenexpert vindt het daarnaast belangrijk dat je geen moeilijke ingrepen hoeft te doen, zoals snoeien.

De makkelijkste kamerplant is de Philodendron

De makkelijkste kamerplant is volgens hem de Philodendron, bijvoorbeeld de populaire gatenplant. "Dat is een plant die wat meer in de schaduw kan staan, waardoor deze niet per se voor het raam hoeft. Dat is in de meeste woningen makkelijker te realiseren."

Een Philodendron geef je water zodra de grond bijna is uitgedroogd, anders komen er geelbruine vlekken in het blad. De conditie van de grond controleer je door je vinger er even in te steken.

Een andere makkelijke plant is volgens de plantenexpert de Strelitzia Nicolai. "Ook deze plant heeft matig water nodig en de grond mag een beetje uitdrogen. Je hoeft hier niet zo veel naar om te kijken. De Strelitzia heeft wel iets meer licht nodig. Als je de plant te veel uit het raam zet, dan laat-ie op een gegeven moment blad los en maakt geen nieuwe meer aan. Dit is vooral belangrijk in de wintermaanden."

De populaire gatenplant is makkelijk in leven te houden. (Foto: 123RF)

De lepeltjesplant is de enige plant die niet kan verzuipen

De lepeltjesplant, ofwel Spathiphyllum, heeft ook een hoge tolerantie. Deze plant kan volgens Ingen Housz in de schaduw staan. Daarnaast laat de plant heel duidelijk zien wat-ie wil. "De bloemetjes worden groen bij te weinig licht en bij te veel licht kan het blad geel worden."

Deze plant groeit van nature in de Amazone in Brazilië en in de regenperiode staat-ie helemaal onder water. Deze plant kan volgens de plantenexpert dan ook als enige plant niet verzuipen. Bij te weinig water hangt-ie slap, maar ook dan is de plant toegeeflijk en ben je nog niet te laat om hem te redden. "Maar dan moet je hem wel zo snel mogelijk een flinke scheut water geven."

Voor meer licht is het volgens de expert belangrijk om jaloezieën of gordijnen helemaal open te zetten. "Niet voor een deel, want dan komt er ook maar een deel van het licht doorheen."

De lepeltjesplant kan niet verzuipen. (Foto: 123RF)

Beter te weinig dan te veel water

Ingen Housz geeft nog als tip mee om in de winter niet net zoveel water te geven als in de zomer. "Dat doen veel mensen, maar in de winter heeft de plant minder nodig. Als planten dan te veel krijgen, gaat de wortel rotten, verkleuren de blaadjes of worden de stammetjes zacht."

Tips om je planten langer goed te houden: Geef niet te veel water, maar voel in de pot wat je plant nodig heeft

Hou niet dezelfde hoeveelheid water aan als in de zomer, want dan krijgt de plant meer licht en heeft-ie meer water nodig

Bij te weinig water kun je de plant vaak nog redden, bij te veel niet

Te veel water gegeven? Zet de plant even in het licht. Dan krijgt de plant een groeistimulatie en heeft-ie meer water nodig

Zet de gordijnen en jaloezieën open

Geef in ieder geval in de lente een beetje plantenvoeding

Niet te vaak plantenvoeding geven, dat remt de groei af

Zet je plant niet op een vensterbank boven een warme radiator, dat onttrekt veel vocht uit de plant

Zet een reminder in je telefoon of agenda zodat je aan je plant denkt

Je kunt volgens hem beter te weinig dan te veel water geven, want dan kan je de plant vaak nog wel redden. Heb je alsnog te veel water gegeven dan kun je de plant wellicht nog in het raam zetten. "Door het licht krijgt-ie misschien nog groeistimulatie, waardoor de plant meer water nodig heeft." Maar heb je de plant echt verzopen, dan kan je er volgens Ingen Housz maar beter afscheid van nemen.