De dagen worden steeds korter en de temperatuur daalt, en dat betekent dat het tijd is om te cocoonen. Trek jezelf terug in huis en maak van de zithoek een knusse plek. Met deze vier tips van vtwonen maak je je woonkamer of werkplek klaar voor koudere dagen.

Kies de juiste verlichting

Tijdens donkere dagen krijgt de woonkamer snel een kille uitstraling. Met de juiste lampen in huis kun je dit gemakkelijk verhelpen. Houd de kamer zo licht mogelijk en zorg dat er voldoende daglicht binnenkomt. Kies daarnaast voor lampen die je kunt dimmen.

Zo heb je de helderheid en sfeer van de lamp zelf in de hand. Zet de lampen bijvoorbeeld iets feller als je een boek of tijdschrift wilt lezen. Wil je 's avonds nog even relaxen voor de televisie? Dan kun je de helderheid gemakkelijk lager zetten om een gezellige sfeer te creëren.

Omring jezelf met plaids en kussens

Houd jezelf lekker warm met zachte en warme accessoires. Een plaid, kussens op de bank en een kleed op de vloer: aaibare materialen doen wonderen voor je woonkamer. Ze zijn niet alleen functioneel, maar zorgen meteen voor een knusse sfeer in huis.

Voeg warme kleuren aan je interieur toe

Buiten is het grijs en grauw, dus wees niet zuinig met kleur in huis. Het hoeven geen grote veranderingen te zijn. Door een paar sierkussens, vazen en kaarsenhouders in warme kleuren aan je interieur toe te voegen kom je al een heel eind.

Okergeel, roestbruin en oranje zie je vaak terugkomen in het najaar, maar ook dieprood, donkerpaars en kobaltblauw passen goed in een winters interieur. Fuchsia en lichtroze zorgen voor een onverwachte twist en maken het geheel wat spannender.

Kussens in warme kleuren zorgen voor sfeer in je huis. (Foto: Alexander van Berge, styling: Fietje Bruijn, vtwonen)

Steek kaarsen aan

Kaarsen brengen veel sfeer in huis. Ga voor een stijlvolle kandelaar, mooie waxinelichthouders of een grote geurkaars. Varieer in vorm, hoogte en stijl voor een speels en sfeervol resultaat. Door de kaarsen op een aantal plekken in de kamer bij elkaar te zetten, komen ze het beste tot hun recht.

Kies voor gekleurde kaarsen als blikvanger in je interieur, of ga juist voor witte kaarsen in een opvallende kaarsenhouder. Let wel op dat je niet dagelijks veel kaarsen brandt, ze hebben een bewezen negatief effect op de gezondheid.