Voor de meeste mensen duurt Kerst twee dagen, maar de Amersfoortse Willem van de Kraats trekt er met plezier drie maanden voor uit. Sinds half oktober werkt hij aan zijn fonkelende tuin, waar jaarlijks duizenden passanten graag een kijkje komen nemen. "Vooral tijdens de feestdagen staat het hier vol."

Veel moeite kost het niet om de woning in het Soesterkwartier te vinden. De metershoge boom in de voortuin van Van de Kraats, verandert tijdens de donkere maanden in een paars lichtbaken. Maar het is de achtertuin waar het echt om gaat. Sneeuwpoppen, herten, ijsberen en andere kerstrekwisieten baden in een zee van lichtjes. Grote ledstrips veranderen van kleur langs de gevel van het huis. Een net met lampjes dat over de tuin is gespannen, wordt in het donker een lichtgevend plafond.

"In principe is het nooit af", vertelt Van de Kraats terwijl hij een nieuwe lichtboom in elkaar zet. "Elk jaar komt er wel iets bij. Ik begon gewoon met een paar versieringen, totdat er op een gegeven moment een wedstrijd kwam voor de mooiste kersttuin van Amersfoort. Dan ga je meer je best doen, om het nog mooier te maken voor de mensen."

In de loop der jaren is daar een hoop waardering voor teruggekomen. Van de Kraats won verschillende prijzen en geniet intussen vooral van de enthousiaste bezoekers. "Van de buren heb ik nog nooit klachten gehad, die hangen zelf ook regelmatig even uit het raam. Het mooiste is om al die reacties van mensen te zien. Vooral kleine kinderen. Die lopen hier rond met hun mond open. Er komt geen woord meer uit."

Willem van de Kraats is al sinds oktober bezig om zijn tuin te versieren. (Foto: Fabian Melchers)

Veel belangstelling in de omgeving

De lichtjes gaan iedere dag aan zodra het donker is, meestal tot ongeveer 23.00 uur. In de tussentijd maakt Van de Kraats graag een praatje met nieuwsgierige bezoekers, zoals het clubje nordic walkers dat tijdens ons bezoek een kijkje komt nemen. Of trainingsgroepen van de plaatselijke hardloopvereniging, die speciaal hun rondjes op elkaar afstemmen zodat ze niet tegelijkertijd bij de tuin aankomen.

"Het loopt allemaal vanzelf", vertelt de fanaat. "Als het wat drukker is, staan mensen even buiten het hek om op hun beurt te wachten. Vorig jaar waren hier drie Belgen, die vertelden dat ze door heel Nederland aan het rijden waren om dit soort plekjes te vinden. Google Maps helpt daar ook bij. Ik zet daar elk jaar weer nieuwe foto's op. Ik heb hier zelfs mensen uit Rusland gehad, die waren meegenomen door vrienden uit Amersfoort."

"Als het te koud is, blijf ik wel binnen", vertelt Van de Kraats. "En ik hoef ook niet altijd thuis te zijn. De deur van m'n huis gaat dan natuurlijk wel gewoon op slot, maar de tuin blijft open. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Eén keer bleek een klein kind per ongeluk iets te hebben omgegooid. De ouders hebben toen netjes een briefje achtergelaten met gegevens om de schade te vergoeden. Dat gebaar is dan voor mij al genoeg."

Ieder jaar verzamelt Van de Kraats weer nieuwe spullen voor zijn tuin. (Foto: Fabian Melchers)

Handigheidjes om alles te laten branden

Om de kosten van zijn versieringen maakt Van de Kraats zich dan ook niet druk. "Nieuwe spullen koop ik vaak via internet. Als het binnenkomt, weet ik niet eens meer wat ik ervoor betaald heb. En alles is led, dus met de energierekening valt het ook wel mee. Ik heb een ringleiding aangelegd waar alles van 24 volt op zit aangesloten. Het zit allemaal op één stopcontact."

Van de Kraats, die in het dagelijks leven een computerwinkel beheert, bedacht in de loop der jaren handige manieren om zijn tientallen ornamenten van stroom te voorzien. Splitters voor alle snoeren bijvoorbeeld, zodat de grote hoeveelheid dikke adapters achterwege kon blijven. De stekkerdozen in zijn tuin staan intussen op bakstenen en worden afgeschermd door een plastic bak. Vocht kan er op die manier niet bijkomen.

"Ik heb vorig jaar kortsluiting gehad", vertelt de hobbyist. "Er vloog een stop uit, dus moest ik alles nalopen om te kijken waar het fout ging. Bij de allerlaatste stekker bleek er een stukje snoer in een plas water te liggen. Twee uur ben ik aan het zoeken geweest."

Met alle versiering zou je denken dat hier de grootste kerstfan van Nederland woont. Maar dat valt volgens Van de Kraats mee. "Eigenlijk heb ik met Kerst zelf helemaal niet zoveel. Ik vier het wel, maar verder heeft het geen speciale betekenis voor me. Ik vind dit gewoon leuk om mee bezig te zijn." Hij kijkt nog eens tevreden naar de duizenden glinsterende lichtjes om hem heen. "Dit is toch hartstikke gezellig zo?"