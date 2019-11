Welke warmtepompdroger is het best en welke warmtepompdroger heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een warmtepompdroger is een speciale condensdroger die op een lagere temperatuur droogt en daarom veel energiezuiniger is dan de traditionele condens- en luchtafvoerdroger. Daarentegen zijn warmtepompdrogers wel een stuk duurder en doen ze langer over het drogen.

De Consumentenbond heeft warmtepompdrogers getest van verschillende merken. Hierbij is gelet op onder meer energiegebruik, droogprestaties en geluid.

De beste warmtepompdroger is de AEG T9DENS87 en de warmtepompdroger met de beste prijs-kwaliteitverhouding is de Beko DR 8534 GXO.

Beste uit de Test: AEG T9DENS87 Prijs: 949 euro

Droogt gelijkmatig

Zeer energiezuinig

De AEG T9DEN87 komt als beste uit de test met een score van 8,1. Deze wasdroger scoort goed op elk onderdeel, in het bijzonder op de gelijkmatigheid van drogen en het energieverbruik. Ook droogt deze machine redelijk snel, binnen 114 minuten, en is makkelijk in het gebruik.

Houd er wel rekening mee dat deze AEG relatief veel geluid produceert.

Beste koop: Beko DR 8534 GXO Prijs: 712 euro

Droogt de was snel

Zeer energiezuinig

De Beko DR 8534 GXO is de wasdroger met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat scoort een 7,6. De Beko is erg energiezuinig en droogt de was met 107 minuten zeer snel.

Een minpunt is dat deze wasdroger synthetisch wasgoed flink kreukt en dat het apparaat veel geluid produceert.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.