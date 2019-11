Carla en Ed van den Heuvel wonen in een voormalige gevangenis op het Oostereiland in Hoorn. Vanuit hun woonkamer kijken ze uit op de jachthaven. Dat er tralies voor de ramen zitten, zien ze al niet meer.

Het hele leven van Ed van den Heuvel bestaat uit varen. Hij heeft in de watersport gewerkt, samen met zijn vrouw een jachthaven gerund en samen hebben ze acht jaar de wereld over gezeild. Dat hun nieuwe huis in Hoorn vlak bij het water moest liggen, kwam voor niemand als een verrassing.

Als het stel nu uit het raam kijkt, zien ze de boten in de jachthaven liggen. Hun huis ligt op het Oostereiland, met de stad Hoorn aan de ene kant en het Markermeer de andere kant.

Criminelen zaten hun straffen uit op dit eiland

Het eiland is in de zeventiende eeuw aangelegd en heeft van 1828 tot 1999 dienst gedaan als gevangenis. Criminelen zoals 'meesterkraker' Aage Meinesz en Paul Wilking, ook wel bekend als 'Pistolen Paultje', hebben hier hun straffen uitgezeten.

"Op de plek waar wij nu wonen, zaten vroeger de keuken en de administratie van de gevangenis", vertelt Van den Heuvel. "Een ijzeren balk met een pilaar, de gebogen plafonds, de ramen van de grond tot het plafond en de tralies voor de ramen zijn authentiek en herinneren aan de historie van het pand. We spreken nog regelmatig mensen die hier vroeger als bewaker hebben gewerkt. Dat is leuk om te horen."

Het stel woont nu ongeveer vijf jaar op het Oostereiland, maar hun interieur is nog steeds aan verandering onderhevig. (Foto: privébezit)

Verdieping door trekken voor nog mooier uitzicht

Het woongedeelte loopt in een U-vorm en heeft een splitlevelverdieping. Toen ze het huis in 2014 van de eerste bewoners kochten, besloten ze een gedeelte van de verdieping door te trekken.

"Vanaf boven heb je namelijk een nog mooier uitzicht op het water. De plafonds zijn bijna 4 meter hoog, dus dat kon makkelijk. Onze keuken zit op de splitlevelverdieping, die de twee lager gelegen ruimtes met elkaar verbindt. Overdag zijn we veel boven in onze 'dagkamer', 's avonds trekken we ons terug in de lager gelegen 'avondkamer' waar een bank en de televisie staan."

Naast het verlengen van de splitlevelverdieping lieten ze een extra toilet plaatsen en creëerden ze een gangkast om jassen en andere spullen in op te bergen. De verbouwing duurde ongeveer een maand en het stel kon niet de hele tijd in hun huis blijven wonen. "We sliepen af en toe in de voormalige gevangeniscellen in het hotel aan de overkant. Als we veel gasten krijgen, slapen ze ook vaak daar."

De voordeur van het huis zit aan de binnenplaats, de vroegere luchtplaats van de gevangenis. (Foto: privébezit)

Entree via de voormalige luchtplaats

De voordeur van hun huis zit aan de binnenplaats, de vroegere luchtplaats van de gevangenis. "Er wonen 23 andere gezinnen hier en we organiseren regelmatig leuke dingen, zoals een diner aan lange tafels of een klassiek concert dat voor iedereen toegankelijk is. Als je een bruggetje over gaat, zit je in het levendige centrum van Hoorn. We hebben hier het beste van twee werelden."

Een vriend van het stel bracht ze op het idee om katrollen aan de ijzeren balk te hangen. "Ze worden ook gebruikt op schepen, om de lading aan boord te hijsen. Een mooie verwijzing naar onze liefde voor het varen. Van onze acht jaar durende zeilreis hebben we veel souvenirs meegenomen, onder meer van het eiland Vanuatu, 2.100 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland. Voornamelijk houtsnijwerk, zoals vissen en bootjes, die we met de lokale bevolking ruilden voor kleding, voedsel en klein gereedschap."

Het stel woont nu ongeveer vijf jaar op het Oostereiland, maar hun interieur is nog steeds aan verandering onderhevig. "Binnenkort gaan we de wand achter de keuken een kleurtje geven. We hebben veel schilderijen met zeegezichten hangen, maar ook bijzondere behangen. Dat komt allemaal uit de koker van Carla. Het is bijzonder om in een huis uit de zestiende eeuw te wonen. Hier willen we oud worden!"