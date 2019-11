Speciaal voor kunstbewonderaars, liefhebbers van mooi wonen en fans van de Amsterdamse Museumnacht (zaterdag 2 november): met deze tips van vtwonen haal je meesterwerken van wereldberoemde kunstenaars in huis.

In welke vorm en uitvoering ook, kunst geeft kleur en een persoonlijke draai aan je interieur. En het mooie is: iedereen heeft wel een plek in huis om een pronkstuk neer te zetten of op te hangen.

Kies een collectie die geïnspireerd is op kunst

Steeds meer merken lanceren collecties geïnspireerd op beroemde meesterwerken van kunstenaars. Zo maakt Muurmeesters textielprints van kunstwerken van Hollandse Meesters en lanceerde het merk IXXI een paar jaar terug een speciale collectie met het Rijksmuseum.

Genoeg keus voor een groot kunstwerk in huis dus: behang de muur in je slaapkamer met de Japanse voetgangersbrug van Monet, hang De Nachtwacht van Rembrandt aan de wand in de eetkamer of ga voor een muurvullend kunstwerk van Dali in de hal.

Er is in ieder huis wel een plek te vinden om een werk van een meester op te hangen. (Foto: Stan Koolen. Styling: Marianne Luning (vtwonen))

Ga voor accessoires die geïnspireerd zijn op kunstwerken

Kunst kun je ook subtiel aan je interieur toevoegen. Leg een kussen met de print van het Meisje met de Parel van Vermeer op de bank of zet een klein zelfportret van Van Gogh op de boekenplank. Een Mondriaan-vaas op tafel of een tegeltje met een bloemstilleven van Jan Davidsz. de Heem zijn ook mooie blikvangers in huis.

De gedekte tafel een persoonlijke touch geven kan ook, door bijvoorbeeld onderzetters of servetten met prints van beroemde kunstwerken te gebruiken. Of door soep of salade te serveren in servies met Esscher-design.

Er bestaat zelfs een tv die, als deze uitstaat, dienstdoet als kunstwerk met moois uit onder andere het Van Gogh Museum (The Frame van Samsung).

Neem eens een kijkje bij kringloopwinkels

Kunst hoeft niet duur te zijn. Sterker nog, de mooiste schatten vind je vaak in kringloopwinkels en op vlooienmarkten. Ook online kun je genoeg betaalbare (en originele) kunst scoren. Breng ook eens een bezoek aan de plaatselijke kunstuitleen. Door iedere drie maanden een ander kunstwerk te huren, is de kans klein dat je op je interieur uitgekeken raakt.

Hang een aantal werken van dezelfde kunstenaar aan de muur of combineer juist verschillende technieken en materialen voor een speels effect. Laat je creativiteit de vrije loop en varieer in vorm, grootte, materiaal én kleur. Ook indrukwekkend: bevestig een aantal planken aan de wand en zet hier kunstwerken op. Eén blik op de muur en je bewondert je eigen minigalerie.