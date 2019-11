Zwarte stipjes op het plafond, in de voegen of op de tegels. In veel badkamers in Nederland komt weleens schimmel voor. Hoe maak je dit schoon en hoe zorg je ervoor dat de schimmel wegblijft?

De meeste schimmelvorming in de badkamer is zwart van kleur en zie je op het plafond, de siliconenkitrand rond de wastafel, badkuip of douche en op tegels, zegt Richard Piké, eigenaar van een schimmelbestrijdingsdienst.

"Schimmel zit het liefst op het plafond. Warmte stijgt en blijft daar hangen. Daardoor blijft het daar het langst vochtig. Daar houdt schimmel van."

Waarom het goed is om schimmel weg te halen

Naast dat het er niet zo mooi uitziet, is het volgens Jos Houbraken, onderzoeker aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht, ook goed voor de gezondheid om schimmel niet te laten zitten. De schimmels groeien over het algemeen niet in mensen, maar kunnen bij mensen met een sterk verminderde weerstand, zoals ouderen of mensen aan de chemotherapie, wel infecties veroorzaken.

De schimmels kunnen in groten getale ook symptomen van allergische aard veroorzaken, zoals rode ogen, keelpijn, roodheid van de huid en geïrriteerde slijmvliezen. "Dat geldt ook als je de schimmel verwijdert; de schimmeldeeltjes van het oppervlak laat je dan in de lucht wervelen. Daardoor wordt de blootstelling hoger. Daarom is het goed om dan een mondkapje op te doen."

Zo maak je de badkamer vrij van schimmel

Maar hoe haal je de schimmel nu uit de badkamer? Volgens Piké doe je dat met chloor en een schuursponsje. Heb je het zo ver laten komen dat de voegen inmiddels al gitzwart zijn, dan krijg je de schimmel er niet zomaar meer uit. "Dan moet je de voegen eruit halen en moet er opnieuw worden gevoegd." Hetzelfde geldt voor de kitrandjes.

Bij schimmel in het plafond raadt hij aan om een bestrijdingsdienst in te schakelen. "Tegelwerk kun je zelf goed schoonmaken. Maar als schimmel in het plafond of in de wand zit, dan wordt het moeilijk. De schimmel zit dan namelijk ín de muur. Veel mensen proberen het weg te halen door eroverheen te schilderen, maar daar komt het net zo hard weer doorheen."

Stappenplan verwijderen van schimmel Kijk waar de schimmels zijn gaan groeien: plafond, kitrandjes, voegen, tegels?

Zoek naar de oorzaak en pak deze aan.

Verwijder de schimmels met een schuursponsje en wat chloor en doe dat bij voorkeur met een mondkapje op.

Houbraken denkt dat het in een badkamer niet nodig is om een professionele bestrijder in te schakelen. "Schimmels zullen inderdaad een klein beetje in het oppervlak groeien, maar je kunt je afvragen hoe relevant dat is als de schimmels zich niet meer uitbreiden."

Volgens hem is het schuursponsje met chloor voldoende, omdat chloor de schimmels afdoodt. In de antischimmelmiddelen die je bijvoorbeeld in de supermarkt koopt, zit ook vaak chloor. Dit spul werkt ook, maar is vaak een stuk duurder.