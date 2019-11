Welke stofzuiger is het best en welke stofzuiger heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

De Consumentenbond test bijna elke maand stofzuigers van verschillende merken op zuigprestaties, gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid, energiegebruik en levensduur.

Zo wordt beoordeeld hoe goed de stofzuiger stof van tapijt zuigt, evenals van harde vloeren, uit een kier en langs plinten. Ook wordt getest hoe goed de stofzuiger huisdierhaar opzuigt.

Een stofzuiger van het merk Miele werd als beste getest. Een stofzuiger van Beko heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beste uit de Test: Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2018) Prijs: 209 euro

Zuigt zeer goed haren van tapijt

Vangt veel stof op (3,5 liter)

Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2018) krijgt van de Consumentenbond een cijfer van 7,5. Deze stofzuiger met zak is bijzonder geschikt voor het zuigen van bijvoorbeeld huisdierharen van tapijt. Ook heeft de stofzuiger een ruim bereik van 12 meter.

Hou er wel rekening mee dat deze stofzuiger redelijk veel geluid produceert en met 7 kilo aan de zware kant is.

Beste Koop: Beko VCC5325AR Prijs: 73,95

Geschikt voor mensen met stofallergie

Mondstuk zuigt zich niet vast aan tapijt

De Beko VCC5325AR biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding en krijgt van de Consumentenbond het cijfer 6,6.

Deze stofzuiger is relatief goedkoop en zuigt uitstekend stof van tapijt, harde vloeren en uit kieren. Huisdierharen op tapijt laat het apparaat echter grotendeels liggen.

Deze stofzuiger stoot zeer weinig stof uit en is dus geschikt voor mensen met een stofallergie.

