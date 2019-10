Welke blender is het best en welke blender heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Blenders zijn vooral goed in mengen en pureren en daarom ook bijzonder geschikt voor het maken van smoothies of pannenkoekenmix en voor het pureren van zelfgemaakte soep. Waar moet je op letten bij het kopen van een blender?

De Consumentenbond testte 79 blenders in verschillen prijsklassen. Ze werden getest op onder meer het maken van smoothies, ijsblokjes malen, babyvoeding pureren, gebruiksvriendelijkheid en geluid.

Beste uit de test: Philips HR3555 Viva Collection

De Philips HR3555 Viva Collection komt met een 7,5 als beste uit de test. De blender heeft acht snelheden en is makkelijk te bedienen.

De blender maakt uitstekende smoothies en is goed in het crushen van ijs. Daarnaast is het apparaat makkelijk in gebruik. Alle onderdelen mogen in de vaatwasser.

Houd er wel rekening mee dat de blender minder geschikt is voor het maken van babyvoeding.

NB.: De Philips HR3556 komt ook als beste uit de test. Dit apparaat is gelijk aan de HR3555, maar heeft een smoothiekan die meegenomen kan worden.

Beste koop: Philips HR2056/00

De Philips HR2056/00 heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Deze blender heeft een zeer lichte kan van slechts 350 gram. Het apparaat maakt uitstekende smoothies en pannenkoekenbeslag. De blender is minder geschikt voor hakken en crushen. Alleen het hakken van noten gaat redelijk goed.

Een klein minpunt aan deze blender is dat deze een kleine kan heeft, waar nog geen liter inhoud in kan. Ook is dit apparaat niet geschikt voor het crushen van ijsblokjes en het hakken van kruiden of uien.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.