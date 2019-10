Lekker nietsdoen in de herfsttuin lijkt de trend, al is helemaal stilzitten ook geen optie: vtwonen legt uit wat je wel én vooral niet moet doen om de tuin winterklaar te maken.

Knip geen planten af

Vroeger zetten we in deze tijd van het jaar vaak radicaal de schaar in onze planten. Tegenwoordig weten we wel beter: veel uitgebloeide vaste planten laten in de winter nog schitterende silhouetten zien. Bovendien hebben intacte vaste planten veel minder kans op vorstschade én voelen allerlei nuttige diertjes zich juist thuis tussen het afgestorven loof. Ook kunnen vogels, die het toch al moeilijk hebben in deze tijd van het jaar, zich tegoed doen aan de zaden van uitgebloeide planten. Laat vaste planten dus staan: ze kunnen in het vroege voorjaar gekortwiekt worden.

Hark niet alle vallende bladeren weg

Wist je dat het helemaal niet nodig is om alle bladeren weg te harken? Afgevallen bladeren vormen namelijk een mooie dekmantel in de winterborder. Zo worden de wortels van gevoelige tuinplanten beschermd tegen de vorst. Maar de boel de boel laten, kan ook weer niet: de bladeren kunnen de graswortels verstikken op het gazon. Regelmatig wegharken is dan ook het devies. En op terrassen en paden kunnen de bladeren gladheid veroorzaken. Daarom is het verstandig om ook die schoon en bladvrij te houden.

Ruim tuinmeubelen en gereedschap op

Nu voor een opruimronde gaan, bespaart veel ellende in het voorjaar. Zo is het belangrijk om de buitenkraan af te tappen en af te sluiten, wil je vorstschade voorkomen. Tuinmeubelen die in de winter in weer en wind blijven staan, komen er ook niet goed vanaf. Ruim deze op en zet het hout in de wintermaanden in de olie. Veelvuldig gebruikt tuingereedschap kun je het best nu een onderhoudsbeurt geven. Maak het handgereedschap schoon, slijp het weer scherp en zet het in de olie. Een grasmaaier en een verticuteermachine kun je wegbrengen voor een onderhoudsbeurt. Zo kun je in het voorjaar weer vrolijk aan de slag.

Plant beukenhaag of voorjaarsbollen

Hoewel stormachtig weer niet bepaald uitnodigt om de tuin in te gaan, is de herfst wel dé tijd om een nieuwe border aan te planten. Je tuinplanten slaan sneller aan en met een beetje mazzel zijn de vaste planten bij tuincentra in de uitverkoop, om plek te maken voor de kerstartikelen. Wil je een beukenhaag aanplanten? Dan is dit ook het juiste moment, want de planten zijn nu met kale wortel verkrijgbaar, waardoor ze gemakkelijk te vervoeren zijn. Én je betaalt een schijntje ten opzichte van een beuk op pot. Vergeet ook niet om voorjaarsbolletjes aan te planten. Dat is wel even een hele klus, maar in het voorjaar geniet je van een vroege bloemenzee van sneeuwklokjes, tulpen, blauwdruifjes, narcissen en hyacinten in je tuin.