Veel mensen gebruiken hem minstens één keer per week, en met een beetje geluk gaat hij jaren mee. Maar hoe, en hoe vaak moet je de wasmachine zelf reinigen? En hoe doe je dat?

We vragen het aan wetenschappelijk onderzoeker, professioneel organizer en oprichter van De Huishoudcoach Els Jacobs en Yvette Janssen, eigenaar van huishoudblog SpillMyTea.

Waarom je de wasmachine moet reinigen

Volgens Jacobs hopen kalkaanslag, aangekoekte zeepresten en vetluis zich gaandeweg in de wasmachine op, zeker als je op lage temperaturen wast. Vetluis is een verzamelnaam voor stoffen die overblijven nadat haren, huidschilfers en lichaamsvetten een reactie zijn aangegaan met wasmiddel.

Janssen zegt dat vetluis zich in je wasmachine nestelt. Als er niet genoeg op hete temperaturen wordt gewassen, wordt deze bacterie niet gedood. "Daardoor zal je kleding blijven stinken, ook na de wasbeurt."

Vetluis ontstaat ook als je te veel wasmiddel gebruikt, zegt Jacobs. De bacterie zorgt er volgens haar ook voor dat de waterhuishouding in je wasmachine wordt ontregeld en er vlekken op je wasgoed komen. "Door je wasmachine af en toe goed schoon te maken en de vetluis te verwijderen, zorg je er dus voor dat je wasgoed er lekker fris en schoon uit komt."

Hoe je de wasmachine reinigt

De wasmachine reinigen doe je volgens Jacobs door drie stappen te volgen. Als eerste reinig je de zichtbare delen van de binnenkant van je wasmachine. "Maak de rubberen rand met een prop papier goed schoon, zodat je daar zo veel mogelijk vetluis verwijdert. Haal daarna het zeepbakje uit je wasmachine en borstel dat schoon. Spoel het bakje goed af en laat het drogen. Sop de ruimte waar het zeepbakje normaliter zit uit, want ook daar zitten vaak flink wat aangekoekte zeepresten. Spoel de holte met water na."

Stap twee is een flinke scheut natuurazijn of een halve kop soda in de lege trommel doen en een wasprogramma op 90 graden draaien. "Door de combinatie van het schoonmaakmiddel en de hoge temperatuur lossen vet, vuil en kalk supergoed op."

Als laatste pak je de buitenkant van de machine aan. Jacobs raadt aan om hier een emmertje sop en een vaatdoek voor te gebruiken. "Neem ook meteen eventuele flessen of pakken wasmiddel die boven op je machine staan even af. Kleine moeite, maar daarna is je wasmachine om door een ringetje te halen."

Zo maak je je wasmachine schoon: Maak het deurrubber schoon met een prop papier

Draai de wasmachine op de heetste stand met soda of een scheut azijn

Maak de buitenkant van de wasmachine schoon

Was af en toe op 90 graden

Herhaal dit elke drie maanden

Wil je de wasmachine nog extra schoonmaken, dan raadt Janssen aan om een kopje schoonmaaksoda in het wasmiddelbakje te doen en een was zonder kleding op de hoogste temperatuur te draaien. "Soda is een natuurlijk middel, niet schadelijk voor je wasmachine en lost zeepresten en vet goed op."

Geen soda in huis? Een andere, minder natuurlijke manier, is om een vaatwastabletje te gebruiken, zegt ze. Dit gebruik je op dezelfde manier als de soda. "Een vaatwastablet heeft ongeveer dezelfde werking als soda. Het lost zeep- en kalkresten op en zorgt ervoor dat nare luchtjes verdwijnen."

Zo houd je de wasmachine schoon

Is je wasmachine goed schoon? Dan hoef je deze grote schoonmaak volgens Jacobs maar één keer in de drie maanden te herhalen. De waterhardheid in Nederland is volgens haar niet zo heel hoog, dus als je je wasmiddel goed doseert en af en toe een was op de hoogste temperatuur draait, dan is de kans dat je wasmachine last krijgt van kalkaanslag en vetluis volgens haar niet zo groot.

Waspoeder in plaats van vloeibaar wasmiddel helpt volgens Jacobs ook als je de wasmachine schoon wilt houden. "In vloeibaar wasmiddel zitten namelijk weekmakers die snel vetluis veroorzaken. Bij waspoeder heb je hier veel minder tot geen last van, omdat het poeder een licht schurende werking heeft."