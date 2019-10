Voor iedereen die overweegt een nieuwe haard te kopen, zet vtwonen de voor- en nadelen van de zes populairste soorten op een rij.

Voordat je gaat nadenken over welke haard bij je past, is het belangrijk om over een paar zaken na te denken: je stookgedrag, de grootte van je huis en de aan- of afwezigheid van een rookkanaal. Kijk daarnaast welke functie de haard moet hebben. Wil je vooral een knusse sfeer creëren of dient de haard als hoofdverwarming?

Ook het vermogen en rendement van de haard spelen een grote rol bij het verwarmen van de kamer. Tot slot is de keuze voor de juiste haard afhankelijk van je budget, de milieueisen en de plannen in je gemeente. Kies in ieder geval voor een haard met CE-markering, zodat je zeker weet dat ie aan de kwaliteits- en milieueisen van de EU voldoet.

Open haard

Een open haard heeft een open verbrandingskanaal en brengt veel sfeer in huis. Helaas verdwijnt de meeste warmte door de schoorsteen. Daardoor blijft maar 30 procent van de warmte binnen.

+ knus en sfeervol door de geur en het geluid van brandend hout

+ rechtstreekse warmtestralen

- laag rendement: 10 tot 15 procent

- heeft verse lucht nodig

- milieuvervuilend door uitstoot fijnstof

Een brandend haardvuur is milieuvervuilend vanwege de uitstoot van fijnstof. (Foto: 123RF)

Gashaard

Een gashaard geeft vlammen die nauwelijks van een houthaard te onderscheiden zijn. Meestal wordt er 'hout' gebruikt dat van keramiek is gemaakt, maar je kunt ook kiezen voor keien. Gashaarden kunnen zowel een open als gesloten systeem hebben.

+ gebruiksvriendelijk: met een knop zet je de haard aan of uit

+ schoon: geen rook, geur of fijnstof

+ geen voorraad hout nodig

+ hoog rendement: 70 tot 80 procent

- ruimte rondom haard wordt goed verwarmd, rest van de kamer minder

- gasleiding nodig

- hoge aanschafprijs

Gesloten haard

Een gesloten haard heeft een glazen front voor het verbrandingskanaal. De temperatuur in de haard is daardoor relatief hoog, waardoor er een efficiënte verbranding ontstaat.

+ sfeervol doordat het vuur zichtbaar is

+ hoog rendement: 75 tot 85 procent

- ventilatie kan luidruchtig zijn

Ook bij een gesloten haard is het vuur zichtbaar. (Foto: vtwonen, styling Carlein Kieboom, fotografie Barbara Kieboom)

Tunnelhaard

Bij een tunnelhaard, ook wel doorkijkhaard genoemd, is zowel de voor- als achterkant van glas. De tunnelhaard wordt daarom vaak gebruikt als roomdivider, waardoor er twee aparte ruimtes ontstaan. Er zijn elektrische, houtgestookte en gasgestookte tunnelhaarden.

+ de sfeer en warmte krijg je mee in twee verschillende ruimtes

+ mooi en praktisch als roomdivider

+ ruimtelijk effect door doorkijk

+ hoog rendement: meer dan 80 procent

- neemt relatief veel ruimte in beslag

- hoge aanschafprijs

Elektrische haard

Een elektrische haard geeft - net als een open haard - meer sfeer dan warmte. Hiervoor is geen rookkanaal nodig, waardoor je de haard bijna overal in huis kunt neerzetten.

+ geen rookkanaal nodig

+ geen voorraad hout nodig

+ schoon: geen rook, geur of fijnstof

+ gebruiksvriendelijk: met een knop zet je de haard aan of uit

+ relatief voordelig

- laag rendement: 40 procent

- geeft weinig warmte

- geen echt vuur, maar een illusie van vlammen

Haard met bio-ethanol

Bio-ethanol is een soort alcohol met biologische oorsprong, zoals maïs of suikerbiet. De CO2-uitstoot van deze haard is vergelijkbaar met die van een paar kaarsen.

+ geen rookkanaal nodig

+ milieuvriendelijk

+ schoon: geen rook, geur of fijnstof

+ hoog rendement: 95 procent

- relatief laag vermogen

- meer sfeer dan warmte

Tip: Liever een kachel dan een haard? Ga voor een haardkachel, die combineert de warmte van een kachel met de sfeer van een haard.