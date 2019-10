Wat is het beste traphekje met spijlen voor thuis? En welk traphekje heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Om te voorkomen dat je kind jonger dan twee jaar van de trap afvalt, is het belangrijk om een stabiel en veilig traphekje te installeren. Vanaf twee jaar is je kind namelijk vaak al te groot of te vindingrijk om zich te laten tegenhouden door een hekje.

De Consumentenbond heeft in totaal veertig traphekjes getest. Het meest gangbare traphekje is het soort met spijlen van hout, metaal of kunststof.

Waar let je op bij het kopen van een traphekje? Allereerst mag er niet te veel ruimte zitten tussen de spijlen en moet het bevestigd kunnen worden aan een stevige muur of trappost.

Ook mag het hekje geen scherpe onderdelen hebben en moet het bestendig zijn tegen duwen en trekken. Verder test de Consumentenbond onder meer het gebruiksgemak, zoals hoe goed het hekje opent en sluit, en hoe gemakkelijk het hekje in elkaar te zetten is.

Beste uit de test: Safety 1st Pressure fit flat step

Prijs: 44,95 euro

Testoordeel: 8,3

Opent en sluit gemakkelijk, ook met een baby op de arm

Het traphekje sluit en opent uitstekend (10), ook met een baby op de arm, en is veilig in gebruik. Bovendien is het hekje gemakkelijk in elkaar te zetten.

Houd er wel rekening mee dat de maximale breedte van dit traphekje slechts 80 centimeter is.

NB.: Er kwamen drie traphekjes als beste uit de test. We lichten hier het traphekje uit dat het laagst geprijsd is.

Beste koop: Safety 1st Metaal wit traphek/Wall Fix Metaal wit

Het metalen witte traphek van Safety 1st heeft van alle traphekjes met spijlen de beste prijs-kwaliteitverhouding en krijgt het rapportcijfer 8.

Dit traphekje is goedkoper dan de zojuist genoemde Pressure fit flat step, maar is tevens redelijk makkelijk in gebruik (8). Ook voldoet dit hekje aan de veiligheidseisen.

Minpunt: dit traphekje is wat lastiger in elkaar te zetten (5,5).

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.