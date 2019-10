Druilerige herfstdagen zijn een extra reden om je huis vanbinnen extra comfortabel te maken. Met deze zeven tips van vtwonen zit je er warm, knus en comfortabel bij in het najaar.

Ga voor aaibare materialen

Zachte materialen zorgen voor een warme sfeer in huis. Natuurlijke materialen zoals wol doen het altijd goed, maar ook fluweel hoort thuis in dit rijtje. Combineer het bijvoorbeeld met leer, dat voor een stoere en warme uitstraling zorgt. Het is de mix van die materialen die je interieur karakter geeft.

Tip: Een groot vloerkleed zorgt niet alleen voor warme voeten, maar verbindt ook alle losse elementen van de woonkamer tot één knusse zithoek.

Kies warme kleuren

Okergeel, roestbruin en donkeroranje zijn dé kleuren van de herfst. Verwerk ze in je interieur en de kamer krijgt direct sfeer. Warme kleuren en aardetinten doen het sowieso goed in het najaar. Schilder een wand in auberginepaars, ga voor dieprode sierkussens of zet een donkergroene vaas op tafel. Koper, messing en goud zorgen voor een rijke uitstraling en vullen de warme tinten mooi aan.

Maak een lichtplan

Een gezellig 'thuisgevoel' wordt grotendeels bepaald door verlichting. Goed licht is belangrijk, zeker als het vroeger donker wordt. Stel daarom een lichtplan op en creëer een mooie balans tussen functioneel licht en sfeerverlichting. Met dimmers kun je de helderheid van de lampen gemakkelijk aanpassen.

Tip: Tegen daglicht kan geen lamp op. Houd je huis daarom zo licht mogelijk. Ga voor raambekleding die nog steeds licht binnenlaat, zoals inbetween gordijnen.

Breng sfeer met accessoires

Met kleine details krijgt je interieur in een handomdraai meer sfeer. Denk aan grofgebreide plaids, fluwelen kussenhoezen of een tafelkleed van gewassen linnen. In het voorjaar kun je deze accessoires gemakkelijk vervangen door frisse en zomerse items.

Denk aan geur

De geur van regen, kaneel en houtkachels doet denken aan de herfst. Een geurkaars, diffuser of waxbrander verspreidt deze herfstgeuren met gemak door heel het huis. Geurkaarsen kun je zelf maken door een aantal kaneelstokjes rondom een stompkaars te binden. Door de warmte van de kaars komt een subtiele kaneelgeur vrij.

Omring jezelf met warmte

De verwarming hoeft echt niet meteen op de hoogste stand, er zijn ook duurzamere opties. Kaarsen zorgen bijvoorbeeld voor sfeer in huis én geven warmte af. Wat extra kussens houden je warm op de bank. En ook plaids zijn onmisbaar in het najaar. Leg er eentje over de leuning van de bank. Zo ligt de deken niet alleen binnen handbereik, maar zorgt hij ook meteen voor een warme, knusse sfeer.

Haal de herfst in huis

Ga naar buiten, kijk om je heen en laat je inspireren door het seizoen. Een slinger van (gedroogde) herfstbladeren voor de kinderkamer is snel gemaakt, net als een stilleven met bladeren in een glazen lijst. Ook kun je je interieur opfleuren met een herfstboeket met asclepia en bessentakken.