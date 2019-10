Wat is de beste zware schroefboormachine voor thuis? En welke machine heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Schroefboormachines zijn er in verschillende soorten en maten. Zo zijn er zware en lichte machines, die beide geschikt zijn voor het boren in verschillende materialen. Elf verschillende merken bieden machines aan. Waar moet je op letten bij de aankoop?

De Consumentenbond heeft diverse grote en kleine merken schroefboormachines getest. Dergelijke boorapparaten zijn geschikt zijn voor schroeven en boren in hout, metaal en zachte steen. Dit type machine is minder geschikt voor boren in harde steen en ongeschikt voor boren in beton.

In het uiteindelijke oordeel tellen de boor- en schroefprestaties het zwaarst mee, gevolgd door het gebruiksgemak en de kwaliteit van de accu en de lader. Ook wordt de machine getest op degelijkheid en veiligheid.

Beste uit de Test: Metabo BS 18 LT Compact

Prijs: 183 euro

Testoordeel: 7,7

Boort goed en de accu wordt binnen 45 minuten opgeladen

De beste zware schroefboormachine is de Metabo BS 18 LT Compact, die 189 euro kost.

Het apparaat krijgt het rapportcijfer 7,7 en scoort vooral goed op het gebied van prestatie. De machine boort goed en de accu wordt relatief snel - binnen 45 minuten - opgeladen. Het apparaat is zeer veilig en is redelijk makkelijk in gebruik.

De BS 18 LT Compact scoort wat minder - maar desondanks voldoende - op de levensduur van de accu (6,3) en het energieverbruik (6,2).

Beste Koop: DeWalt DCD777S2T

Prijs: 158 euro

Testoordeel: 7,2

Accu gaat zeer lang mee en laadt binnen 28 minuten op

De DCD777S2T van het merk DeWalt heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Het apparaat is goedkoper dan de zojuist genoemde Metabo en blijft qua prestatie wat achter, maar de accu en de lader zijn prima.

Ook is de DCD777S2T gemakkelijk en veilig in gebruik.

