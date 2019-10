De dagen worden korter en buiten wordt het kouder: het openhaard- en kachelseizoen is weer begonnen. Laat voordat je een vuurtje stookt vooral eerst even de schoorsteen vegen. vt wonen legt uit waarom dit zo belangrijk is en hoe je dit het beste doet.

Hout, kolen en olie verspreiden tijdens het stoken onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Zeker als het verbrandingsproces niet optimaal verloopt, zoals bij te nat of te veel hout, en de kachel te weinig zuurstof krijgt, blijft er veel fijnstof over. Deze onverbrande deeltjes hechten zich aan de wanden van het rookkanaal en vormen een teerachtige laag, ook wel creosoot genoemd.

Creosoot kan bij hoge temperaturen opeens in brand vliegen, waardoor er een schoorsteenbrand ontstaat. Ook kan de laag fijnstof zo dik worden dat het rookkanaal 'verstopt' raakt. Hierdoor kunnen de rookgassen van het vuur niet goed worden afgevoerd en ontstaat er kans op koolmonoxidevergiftiging.

Vieze schoorsteen is ongezond én slecht voor milieu

Een vieze schoorsteen brengt nog meer nadelen met zich mee. De fijnstof en schadelijke roetdeeltjes die zich ophopen, zijn niet alleen ongezond, maar ook slecht voor het milieu. Daarnaast werkt een schone schoorsteen efficiënter; hij verbruikt minder brandstof. Reden genoeg om de schoorsteen tijdig te vegen.

In Nederland geldt geen verplichting om de schoorsteen te vegen, maar minimaal één keer per jaar is aan te raden (ook in verband met je opstalverzekering). Stook je regelmatig, dan wordt aangeraden het rookkanaal meerdere keren per jaar schoon te maken.

Tip voor wie een open haard of houtkachel wil aanschaffen: vanaf 2020 worden er strengere eisen gesteld rondom de uitstoot van fijnstof door open haarden en houtkachels. Let daarom op de milieueisen en -plannen in jouw gemeente of ga voor een milieuvriendelijker alternatief.

Zo maak je de schoorsteen schoon

Je kunt zelf het dak op klimmen met een reinigingsblok en schoorsteenveegset, maar het is verstandiger een professional in te huren. Een schoorsteenveger is vakkundig, heeft ervaring en kan direct controleren of de rookkanalen en schoorsteenkap nog intact zijn. Daarnaast krijg je van de schoorsteenveger een bewijs dat het rookkanaal weer schoon is. Mocht er dan toch onverhoopt brand uitbreken, dan kun je dit bewijs aan de verzekeringsmaatschappij laten zien.

Tip voor wie een marmeren schouw heeft: met lauwwarm water, een zachte doek en groene zeep of soda krijg je hem weer mooi schoon.