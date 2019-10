Woonwinkels kijken terug op een goede eerste helft van 2019. De omzet groeide tegen alle verwachtingen in met gemiddeld 4,6 procent. Volgens brancheorganisatie INretail profiteert de woonbranche van een nieuwe trend: verthuizen.

"Verthuizen is populair. Het betekent 'verhuizen' in je eigen huis", vertelt Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist Wonen bij brancheorganisatie INretail. "Als een nieuwe woning kopen er door de krappe huizenmarkt niet inzit, kun je ook je huidige woning onder handen nemen. Daarnaast levert een goed gevulde bankrekening je niets op. Investeren in het eigen wooncomfort rendeert veel beter."

De woonbranche veert van nature mee met de huizenmarkt en het vertrouwen in de economie. Als het goed op de huizenmarkt gaat en er veel woningen worden gekocht, dan worden er ook veel nieuwe meubels en woninginrichtingen aangeschaft. Van der Stelt: "Sinds begin 2019 is de rek eruit. Het aanbod is minder en de prijzen blijven verder stijgen. Daarom waren we bij INretail vorig jaar sceptisch over de groei van de woonbranche in 2019."

Het tegendeel bleek waar: de woonbranche groeide in de eerste helft van 2019 met gemiddeld 4,6 procent. De grootste groei is te zien bij meubelzaken. In het tweede kwartaal steeg de omzet in dit segment met 11 procent. Ook winkels met woningtextiel, zoals gordijnen, raambekleding en behang, hebben het druk.

“De krappe arbeidsmarkt pakt positief uit voor veel woonwinkels.” Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist Wonen

"Er is sprake van een trendbreuk. De krappe huizenmarkt pakt juist positief uit voor veel woonwinkels", aldus de branchespecialist. "De positieve omzetontwikkeling zien we breed in Nederland, met name in het oosten, zuiden en westen. Alleen de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en het noorden blijven een beetje achter."

Nieuwe impuls voor bestaande woning

Dat het goed gaat met de woonbranche merken ze ook bij woonwinkel Het Kabinet in Bunnik. "Onze klanten zijn meer dan ooit bezig om een nieuwe impuls aan hun huidige woning te geven", aldus creative director Peter Pietersma. "Dat merken we door de interieuradviezen die we in onze woonwinkels en bij mensen thuis geven. Veel klanten laten de woonstijlen los en willen hun interieur vooral persoonlijker maken."

Hoe pak je het verthuizen dan aan? Onder meer door te schuiven met je bestaande interieur. Een andere indeling of een nieuw pronkstuk kan al een wereld van verschil maken. Zet je bank bijvoorbeeld eens op een andere plek. "Als je graag geniet van de tuin en het buitenleven, dan wil je vanaf de bank naar buiten kunnen kijken", aldus Pietersma. "Focus je dan op de plek van de bank in je woonkamer en bouw de rest van je interieur daaromheen."

"Je hoeft geen gigantische bank als je er toch bijna nooit op zit", weet creative director Peter Pietersma. Deskundigen leggen uit hoe je kunt 'verhuizen' in je eigen huis door de inrichting aan te passen. (Foto: 123RF)

Neem je woonwensen onder de loep

Hou je van koken en lang tafelen en is je keuken het hart van het huis? Zorg dan voor een grote tafel, waarbij meerdere functies - wonen, werken, eten - samenkomen. Pietersma: "In een kleinere ruimte is er niet altijd plek voor een grote tafel én een grote bank. Ga in dat geval voor het een of het ander. Je hoeft geen gigantische bank als je er bijna nooit op zit. Kies voor een indeling die past bij je wensen."

"Een vloerkleed heeft ook een groots effect", gaat hij verder. "Het maakt een soort eiland van je zithoek. Het is vaak geen nieuw vaasje of een ander kussentje, dat je interieur een opfrisbeurt geeft. Investeer in één mooi meubelstuk: een unieke kast of mooie verlichting. Die elementen maken je interieur echt speciaal." Kostbaar hoeft dat overigens niet per se te zijn. Pietersma: "Ook van een nieuw dekbedovertrek knapt een slaapkamer al enorm op."