Wat is de beste espressomachine (halfautomaat) voor thuis? En welke machine heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Espressomachines zijn er in allerlei varianten, zoals een portiesysteem, halfautomaat en een volautomaat. Een portiesysteem is bijvoorbeeld geschikt voor koffiecapsules. Wil je een espresso van verse bonen? Dan moet je een half- of volautomaat aanschaffen. In dit artikel bespreken we de beste halfautomaten.

Het uiteindelijke oordeel van de Consumentenbond komt tot stand door de machines te onderwerpen aan verschillende technische tests: hoelang duurt het om een kop te zetten, wat is de temperatuur van de koffie en hoe hoog is de kwaliteit van het melkschuim?

Ook worden het energieverbruik en het gebruiksgemak beoordeeld en velt een smaakpanel een oordeel over de kwaliteit van de espresso.

Beste uit de Test: Graef ES850 Marchesa

De ES850 Marchesa van het merk Graf komt als Beste uit de Test. Deze halfautomaat is met 599 euro relatief prijzig. De prijs betaalt zich echter terug door de uitstekende kwaliteit van de espresso en het goede schuim in de cappuccino. Ook is de ES850 Marchesa in vergelijking met andere merken zeer gebruiksvriendelijk.

Hecht je veel waarde aan de temperatuur van de espresso? Op dat punt scoort dit apparaat helaas een onvoldoende. Ook is deze espressomachine niet energiezuinig.

Beste Koop: Tristar CM-2275

Als je wat minder wilt of kunt besteden aan een halfautomaat, dan biedt de CM-2275 van het merk Tristar met een prijs van 69 euro de beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze halfautomaat springt er ten opzichte van andere merken uit op het gebied van prestatie; zo is de temperatuur van de espresso uitstekend en wordt de koffie zeer gelijkmatig verdeeld over twee kopjes. De kwaliteit van de koffie is ruim voldoende en het apparaat is redelijk gebruiksvriendelijk.

Houd er wel rekening mee dat deze machine onvoldoende scoort op het gebied van energiezuinigheid.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.