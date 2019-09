Kussens met luipaardprint op de bank, een koeienvel op de vloer of een behang met exotische vogels: een van de woontrends van dit jaar is de dierenprint. Nog niet overtuigd? Vtwonen geeft vier redenen waarom die dierenprints ook iets kunnen toevoegen aan jouw interieur.

Dierenprints zijn veelzijdig

Of een interieur nou modern, industrieel of klassiek is: dierenprints passen bij ieder interieur en in iedere ruimte. Denk aan een bedsprei met zebraprint, een tandenborstelhouder met giraffenmotief of een poef met slangenpatroon.

Dierenprints zijn tijdloos

Net als natuurlijke materialen, zijn dierenprints ook tijdloos. Wissel om de zoveel tijd de prints af zodat je interieur verrassend blijft en je niet snel uitgekeken raakt op je items.

Met het gebruik van dierenprints in je interieur is het een kwestie van de juiste balans vinden. (Foto: vtwonen/Sigurd Kranendonk, styling: Liza Wassenaar)

Niet ordinair, maar stoer en stijlvol

Dierenprints worden weleens als ordinair bestempeld, maar in de juiste combinaties zijn ze juist stijlvol. Een leren bank met een vloerkleed van (vegan) koeienhuid staat heel stoer in de woonkamer. Een klassieke fauteuil met zebramotief kan zorgen voor een toefje 'new classic'. Het is een kwestie van de juiste balans vinden. Door te kiezen voor dierenprints met neutrale kleuren, veel planten en pure materialen zoals hout en glas, voorkom je dat het te bont wordt.

Tip: Dierenprints doen het ook goed aan de wand. Behang je muur met een subtiele slangenprint of een krokodillendessin.

Klein gebaar, groots effect

Je hoeft geen bank met panterprint in je woonkamer neer te zetten om een statement te maken. Ook subtiele items met een dierenprint geven je interieur meer pit. Zo fleurt een vaas met krokodillenpatroon een simpele bijzettafel op en geeft een sierkussen met tijgerprint je bank direct een stoerdere uitstraling. Accessoires met dierenprints geven je gedekte tafel een warme, stijlvolle uitstraling. Denk aan een tafelloper met zebramotief of onderzetters met verschillende soorten dierenprints.

Tip: Een saaie open kast wordt een blikvanger als je de binnenkant voorziet van dierenprintbehang.