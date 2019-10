Het is vandaag Burendag, een door Douwe Egberts in het leven geroepen dag om het contact tussen buren te versterken. Hoe bouw je een burenrelatie op? En wat doe je als er ergernissen ontstaan? NU.nl vraagt het aan twee etiquette-experts.

Nederland telt zo'n 17,3 miljoen inwoners. Veel mensen hebben buren onder, boven of naast zich. 93,4 procent van de Nederlanders zegt dat burenoverlast weleens voorkomt in zijn of haar buurt, blijkt uit de recentste Veiligheidsmonitor (2017). 43,6 procent ervaart ook daadwerkelijk veel overlast, door bijvoorbeeld hondenpoep, hangjongeren, te hard rijden of rommel op straat.

"Burendag is in het leven geroepen om het contact tussen buren te versterken door een activiteit te organiseren", vertelde Jessica van Dijk, communicatiespecialist van Jacobs Douwe Egberts, in een eerder artikel op NU.nl.

"Het is een goed idee om een relatie op te bouwen met je buren", zegt etiquette-expert Jan-Jaap van Weering. "Want je zal rekening met elkaar moeten houden. Daarnaast is het niet fijn om pas naar iemand toe te gaan wanneer je diegene nodig hebt."

Nieuwe burenrelatie opbouwen

Hoe bouw je een burenrelatie op? "Begin goed als je nieuw in de buurt komt door in ieder geval met de buren links, rechts en tegenover je kennis te maken", zegt etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo. "Of organiseer een borrel of koffiemoment voor de buurt."

Daarnaast is het ook leuk om nieuwe buren zelf te verwelkomen. Van Leggelo: "Bied aan om met iets te helpen en maak ze zo nodig wegwijs in de buurt. Vang je bot? Dan heeft de buur er mogelijk geen behoefte aan. Blijf dan beleefd tegen elkaar op gepaste afstand."

Want niet iedereen zit te wachten op buren die heel veel kopjes koffie willen drinken, lacht Van Leggelo. "Dat kan ook een inbreuk zijn op je privacy. Als je het beiden prima vindt om bij elkaar binnen te lopen, is dat natuurlijk leuk. Als het je te veel wordt, moet je op tijd je grenzen aangeven."

'Het is een goed idee om een relatie op te bouwen' (Foto: Photo Republic)

'Verplaats je in de ander'

Als je eenmaal een relatie met je buren hebt, is het veel makkelijker om ergernissen te bespreken. Van Weering: "Dan kun je een praatje maken in plaats van meteen met een vingertje te wijzen."

Luidruchtig feestje of harde muziek? Zolang het niet vaak voorkomt, is het goed om te bedenken dat het geven en nemen is, zeggen beide etiquette-experts. Van Weering: " Verplaats je in de ander. Jij bent ook jong geweest en misschien heb je zelf kinderen die ook later een keer een feestje willen geven."

'Benadruk dat jij er last van hebt'

Zijn er wel ergernissen waar je wat van wilt zeggen? "Doe dat dan direct en laat het niet sudderen. Anders kan jaren later de bom ontploffen", zegt Van Weering. Van Leggelo: "Zeg bij het gesprek dat jij er last van hebt. Dat is een goede reden. Kun je bijvoorbeeld niet slapen door de muziek? Benadruk dat, en niet de herrie zelf."

Als de buren je negeren of niet goed reageren, kun je eerst naar andere buren stappen, tipt Van Weering: "Vraag hoe zij deze buren benaderen. Wellicht staan ze op betere voet met ze en willen zij wel een balletje opgooien. Probeer dat, voordat je naar de politie of De Rijdende Rechter stapt."

Ernstige buurthinder, zoals onvoldoende nachtrust door geluidsoverlast, kan strafbaar zijn volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente. Bij de gemeente Amsterdam kun je bijvoorbeeld aankloppen als er "dusdanige hinder is dat omwonenden herhaaldelijk in hun woongenot worden aangetast en er geen oplossing kan worden gevonden". Ook sommige woningbouwverenigingen hebben regels opgesteld waar de buurt zich aan moet houden; zo nodig kan politie of buurtbemiddeling worden ingeschakeld.

"Maar probeer om het niet op de spits te drijven", zegt Van Leggelo. "Dat begint met jezelf goed opstellen en de ander tegemoetkomen."