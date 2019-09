In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Vandaag antwoord op de vraag: wat is de beste keukenmachine en welke keukenmachine heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding?

Het is niet altijd gemakkelijk om een goede keukenmachine te vinden. Sommige kunnen mengen, kloppen en kneden, terwijl andere kunnen hakken, raspen en snijden. Waar moet je precies op letten bij het kopen van een keukenmachine?

De Consumentenbond heeft populaire keukenmachines getest op onder meer prestatie. Daarbij is gelet op in hoeverre het apparaat eiwit en slagroom luchtig klopt, hoe goed cakemix wordt gemengd en brooddeeg wordt gekneed, en de kwaliteit van de mayonaise en het pannenkoekenbeslag.

In het uiteindelijke testoordeel is daarnaast meegenomen hoelang het apparaat bezig was om tot het eindresultaat te komen en hoe makkelijk het apparaat in gebruik is.

Beste uit de Test: Magimix Compact 3200 XL Chroom Zilver

Prijs: circa 269 euro

Testoordeel: 8,8

Kneedt uitstekend brood

De Magimix Compact 3200 XL komt als beste uit de test. Deze foodprocessor heeft drie kunststof mengkommen die in elkaar passen, waarvan de grootste een inhoud van 2,6 liter heeft.

Dit apparaat blinkt vooral uit in het kneden van brooddeeg; het eindresultaat is uitstekend. Ook kan de Magimix goed smoothies maken, noten en uien hakken, babyvoeding fijnmalen, plakjes snijden en mayonaise maken.

Ook niet onbelangrijk: deze foodprocessor is zeer makkelijk in gebruik.

Beste koop: Bosch MCM3501M

Prijs: circa 81,60

Testoordeel: 7,5

Maakt zeer goede smoothies en mayonaise

Een goedkoop alternatief voor de Magimix is de Bosch MCM3501M, een foodprocessor met een blender en een kunststof mengkom met een inhoud van ongeveer 2 liter.

Net als de Magimix maakt de Bosch uitstekende mayonaise, smoothies, babyvoeding en is hij goed in het hakken van noten, kruiden en uien.

Houd er wel rekening mee dat dit apparaat wat minder goed scoort op het luchtig kloppen van eiwit, het maken van goed brooddeeg en het malen van ijsblokjes.