Als student is het lastig om een kamer te vinden. Dat merken niet alleen Nederlandse studenten, maar ook buitenlandse studenten die zich in groten getale aanmelden bij hogescholen en universiteiten. Het gebeurt steeds vaker dat studenten hun studiejaar in een hostel of op een camping of vakantiepark starten.

De Engelse student Ailbhe Warde-Brown (23) doet er bijna een uur over om van het vakantiepark RCN Het Grote Bos in Doorn naar de universiteit te fietsen in het centrum van Utrecht.

Op het park deelt hij sinds begin september een bungalow met twee andere internationale studenten, die nog geen permanente kamer hebben gevonden. Over de faciliteiten van het vakantiepark heeft hij niets te klagen. "Maar ik heb wel het gevoel dat ik veel leuke dingen mis in Utrecht."

Ailbhe Warde-Brown voor zijn vakantiewoning in Doorn. (Foto: privébezit)

Geen last van studenten, maar internationale sfeer

Aan het begin van het studiejaar maakten zo'n vijftig internationale studenten gebruik van de mogelijkheid om een kamer in een bungalow op het Doornse vakantiepark te huren. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het vakantiepark.

“Studenten kunnen hier niet langdurig blijven, want tijdens de herfstvakantie zit het park weer vol.” Noelle Schrikker, RCN Het Grote Bos

Noelle Schrikker van RCN Het Grote Bos: "De studenten kunnen hier helaas niet langdurig blijven, want tijdens de herfstvakantie zit het hele park weer vol. Het is een tijdelijke oplossing, maar het bevalt ons goed. Het zorgt voor een gezellige, internationale sfeer op het park. Last hebben we absoluut niet van ze."

Het vakantiepark ontvangt post, dus Warde-Brown kon gemakkelijk een Nederlandse bankrekening openen, maar een inschrijving bij de gemeente Utrecht zit er zonder vast woonadres niet in. Hij had zich de start van zijn master Musicology in Nederland anders voorgesteld.

“Een andere Engelse jongen is terug naar huis gegaan, omdat hij geen woonruimte kon vinden.” Ailbhe Warde-Brown, internationale student

Warde-Brown: "Een andere Engelse jongen die hier op het vakantiepark verbleef, is terug naar huis gegaan omdat het zo moeilijk is om woonruimte te vinden. En ik weet dat er meer mensen zijn die voortijdig hun studie en verblijf in Nederland hebben afgebroken."

Vooral in Randstad is tekort studentenwoningen zorgelijk

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) doet samen met andere partijen onderzoek naar studentenhuisvesting in Nederland. Dat studenten noodgedwongen in een hotel, op een camping of een vakantiepark moeten verblijven is niet nieuw voor ze.

Ruben Kleijn van de LSVb: "Met name in de Randstad is het tekort aan studentenwoningen zorgelijk. Volgens het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting komt het tekort in Utrecht op 8.575 studentenkamers, in Delft moeten er tussen de 3.400 en 5.700 studentenwoningen bij komen en in Amsterdam gaat het om 9.400 woningen die nodig zijn."

De groei van het aantal internationale studenten in Nederland zet de komende jaren door en daardoor loopt het tekort aan studentenkamers extra op. In totaal waren er in het collegejaar 2017-2018 circa 93.000 internationale studenten. Het betreft studenten die in Nederland een volledige opleiding volgen (diplomastudenten) en studenten die een kort programma doen (studiepuntmobiele studenten).

De komende acht jaar worden nog eens 25.800 diplomastudenten en 5.500 studiepuntmobiele studenten extra verwacht. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018.

Vooral in de Randstad is er een tekort aan studentenwoningen. (Foto: Pro Shots)

Logeren in een hostel

Toen hostel Stayokay Utrecht Centrum drie jaar geleden z'n deuren opende, merkten ze meteen dat veel studenten aan het begin van het studiejaar een kamer of bed bij ze boekten.

Sinds de zomer van 2017 biedt het hostel een zogenaamd shortstayarrangement. Studenten hebben de mogelijkheid om tegen betaling één, twee of maximaal vier weken bij het hostel te logeren. "Normaal is dat maximaal zeven dagen", vertelt Gijs van Opstal van Stayokay Utrecht Centrum. "We organiseren een introductie en 'pub crawls' (kroegentochten, red.) zodat ze Utrecht beter leren kennen."

“Ook Nederlandse studenten die van ver moeten komen, huren een bed in een gemeenschappelijke kamer.” Gijs van Opstal, Stayokay Utrecht Centrum

Eind augustus verbleven er circa zestig studenten in het hostel. Van Opstal: "Als we hadden gewild, waren dat er veel meer geweest, maar we hebben maar een beperkt aantal kamers voor shortstay beschikbaar. Het zijn gemeenschappelijke kamers waar alleen (internationale) studenten verblijven. Het merendeel komt uit het buitenland, maar er zitten ook Nederlandse studenten tussen die van ver moeten komen. Iedereen met een inschrijving bij de Hogeschool Utrecht of de Universiteit Utrecht is welkom."

Hospiteren vanuit buitenland werkt niet

Zodra de Engelse student Warde-Brown hoorde dat hij was toegelaten op de Universiteit Utrecht heeft hij een profiel op Kamernet aangemaakt, maar een hospiteeravond bijwonen via Skype was geen succes. "Zoeken vanuit Engeland werkte niet, daarvoor moest ik echt in Nederland zijn. Ik kijk ook veel op Facebook, waar er speciale groepen zijn voor internationale studenten. Maar het concept van hospiteren was nieuw voor mij, in Engeland gaat dat heel anders."

Mocht het echt niet lukken om wat te vinden, dan kan hij altijd nog een paar weken in een hostel verblijven. Warde-Brown: "Ik heb twee jaar gewerkt om deze master te kunnen betalen, dus het zou zuur zijn als mijn geld opgaat aan de kosten van een hotelkamer." Kritisch over zijn nieuwe woonruimte is hij niet. "Als ik me maar kan inschrijven bij de gemeente. Het is door mijn hoofd geschoten om terug te keren naar Engeland, maar ik blijf mijn best doen om een kamer te vinden. Dit weekend heb ik een bezichtiging in Nieuwegein. So, wish me luck!"