Ook in het najaar kan je tuin in bloei staan. Zeker als de nazomer mild is en je tuin beschut is, bestaat de kans dat de nachtvorst pas in november grip krijgt op de planten. Als je tenminste kiest voor de juiste plantsoorten. Vt wonen tipt tien planten die bloeien in de herfst.

1. IJzerhard

IJzerhard (Verbena bonariensis) mag dan geen vaste plant zijn, zo gedraagt hij zich wel. De vlinderlokker bij uitstek zaait zich rijkelijk uit, waardoor hij altijd wel wat nageslacht achterlaat. Van maar liefs juli tot oktober kun je de paarse bloemen verwachten.

2. Dahlia's

Dahlia's hebben een extra behandeling nodig, omdat ze uit de grond gehaald moeten worden om de winter te overleven. Toch zijn de pompeuze bloemen in het najaar een echte aanvulling in de tuin. Tot ver in oktober blijven ze bloeien. In dit artikel van vt wonen lees je precies hoe je de dahlia's de winter doorhelpt.

3. Klimroos Rosa

Een besliste winnaar voor over de pergola is de klimroos Rosa ('Climbing Schneewittchen'). Een prachtige, rijkbloeiende struikroos die vanaf juni tot de vorst in één ruk doorbloeit.

4. Ruige zonnehoed

Ruige zonnehoed (Rudbeckia hirta) doet zijn naam eer aan; de bloei van de gele variant gaat door tot in november.

Er zijn gele en paarse varianten van de zonnehoed. (Foto: 123RF)

5. Anemoon

Liefhebbers van romantiek kunnen hun hart ophalen aan anemoon Anemone hybrida ('Honorine Jobert') die van augustus tot ver in oktober in bloei staat.

6. Aster novi-belgii

De Aster novi-belgii bloeit niet zozeer lang, maar vooral laat. De bloeiperiode loopt in september en oktober, waardoor de plant in het najaar voor wat kleur in de tuin zorgt.

De Aster novi-belgii is een echte laatbloeier. (Foto: 123RF)

7. Muurbloem

Muurbloem Erysimum Bowles Mauve maakt het hele jaar knoppen aan. Alleen de vrieskou kan de bloei van de muurbloem dwarsbomen.

8. Zilverkaars

De opvallende, rupsachtige witte aren van zilverkaars Actaea simplex - ook wel bekend als 'White Pearl' - verschijnen pas in september om vervolgens in oktober door te bloeien.

9. Russische salie

Russische salie 'Blue Spire' (Perovskia atriplicifolia) wordt ook wel reuzenlavendel genoemd.

10. Duizendknoop

Duizendknoop (Persicaria amplexicaulis) geeft stevigheid aan de border in de tuin en doet het ook goed in groepen. Let op: vanwege het sterke wortelgestel moet de plant soms ingeperkt worden.

Tip voor nog meer kleur: voeg eenjarige bloeiers toe

Staat je tuin vol met deze vaste karakters, dan ga je een kleurrijk najaar tegemoet. Als je nog wat extra's wil toevoegen, dan kun je je eens wagen aan eenjarige bloeiers. Ze moeten dan wel elk jaar opnieuw gezaaid (of aangeschaft) worden. Daar staat tegenover dat ze veel uitbundiger en langer bloeien dan de meeste vaste planten.

Ze gaan moeiteloos door tot de eerste vorst en de meeste doen het ook nog eens heel goed als snijbloem. Voorbeelden hiervan zijn zinnia, cosmea (Cosmos bipinnatus), siertabak, (Nicotiana langsdorffii), kantbloem (Ammi majus), juffertje-in-'t-groen (Nigella damascena) en blauwe salie Salvia 'Mystic Spires Blue'.