De hemdjes, T-shirts en korte broeken kunnen langzamerhand weer opgeborgen worden nu de herfst begint. Hoe kun je het best kleding bewaren wanneer je niet de luxe van meerdere kasten hebt? NU.nl vraagt het twee opruimcoaches.

Een uitpuilende kledingkast, alles op het bed gooien en uitzoeken wat de kast in of uit moet voor de winter: het kan overweldigend en confronterend zijn, zegt opruimcoach Lammy Wolfslag van mijnopruimcoach.nl.

"Het wisselen van je collectie is een mooi moment om kleren weg te doen. Laat alles door je hand gaan. Doe kleding die versleten en vaal is weg. Heb je een kledingstuk in de zomer helemaal niet aangehad? Bedenk waarom niet en doe het bij twijfel weg."

"Het beste is om niet te veel kleren te bezitten", zegt ook opruimcoach Geske Bertram. "Dan hoef je met de seizoenen niet of nauwelijks kleding om te wisselen. Dan kun je zelfs alles in een kast houden, wel zo handig. Eventueel leg je de zomerkleding achteraan in de kast en de winterkleding vooraan. Kies voor een dichte kast, anders kan je kleding verkleuren of stoffig worden."

'Zorg dat alles fris is'

Wil je toch je kleding op meerdere plekken bewaren, zorg er dan voor dat die schoon wordt opgeborgen. Wolfslag: "Als er een vlek in een kledingstuk zit en je dat dan een half jaar weglegt, trekt de vlek erin. Controleer dus op vlekken. En op zweet. Zorg dat alles lekker fris is, was ook iets dat je één keer hebt gedragen." Je kunt zo'n kledingstuk ook even laten luchten, zegt Bertram. "Je kleding gaat erop achteruit door het vaak te wassen."

“Leg niet ergens losse stapels neer, maar kies voor plastic dozen.” Geske Bertram, opruimcoach

Om geurtjes te helpen maskeren, tipt Wolfslag om wat lavendel in een zakje te doen en bij de kleding te leggen. Bertram: "Ik leg altijd goedkope zeepjes bij mijn kleding, in hun papiertje. Die geur blijft bewaard - geurzakjes moet je vaak verversen."

Laat alles door je handen gaan en bedenk wat weg kan. (Foto: 123RF)

'Gebruik dozen bij ruimtegebrek'

Niet iedereen heeft evenveel ruimte om zijn kleren op te bergen. Bertram: "Bij ruimtegebrek kun je dozen gebruiken. Leg niet ergens losse stapels neer, dat is niet goed voor de kleding en niet praktisch, want je kunt er niks bovenop leggen. Dozen kun je stapelen. Kies voor plastic dozen, dan kun je zien wat erin zit en wordt het stofvrij bewaard. Een doos van papier of karton trekt daarnaast vocht aan."

Naast dozen bestaan er luchtdichte zakken die je vacuüm kunt zuigen met een stofzuiger, vertelt Wolfslag. "Dat is puur handig als je ruimtegebrek hebt." Dat adviseert ook Bertram. "Ik vind ze niet heel handig. In die zakken kreukt alles als een idioot. Dan moet je eerst alles strijken als de zomer weer begint."

Kleding ophangen neemt veel ruimte in beslag, dus dat moet maar net mogelijk zijn. "Mijn voorkeur gaat uit naar opvouwen of oprollen, omdat sommige kleding kan uitzakken", zegt Wolfslag. "Met opvouwen kreukt het wel, maar ik vind uitzakken erger."

Ver weg, bij de kerstspullen

De plek waar je de kleding bewaart, moet schoon zijn. "Oude huizen en plekken met een slechte ventilatie kunnen motten aantrekken", zegt Wolfslag. "Om dat te vermijden, kun je goed mottenstrips of een zakje mottenballen ophangen aan de binnenkant van je kast of berging waar je de kleding bewaart."

Beide coaches adviseren de kleding op een donkere plek waar je niet vaak komt op te bergen, omdat kleding kan verkleuren door de zon. "Bijvoorbeeld waar je je kerstspullen ook neerzet", zegt Bertram. "Niet in een schuur, niet bij etenswaren, stop ze lekker ver weg." Toch vind Bertram het nog steeds het best om heel kritisch te zijn op wat je echt draagt. "Anders ligt het alleen maar in de weg."