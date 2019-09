Voor de maandelijkse reeks Woonwalhalla's neemt NU.nl een kijkje in de bijzonderste kamers, tuinen, kelders en zolders. Deze keer bezoeken we Harald Kamerhuis (31) en zijn vader Henk (66) in het Overijsselse Sibculo. In hun tuin staat een schuur met tientallen postduiven, waaronder het snelste exemplaar ter wereld.

"Loop meteen even mee naar achteren", zegt vader Henk terwijl hij de deur achter zich dichttrekt. Het is precies 11.00 uur 's ochtends en dat betekent dat een groep duiven op het punt staat terug te keren van een trainingsrondje. En inderdaad: terwijl Kamerhuis een zoemer af laat gaan, vliegt er een zwerm van zo'n twintig vogels over het dak van de schuur. Na een paar rondjes landen de beesten bij de ingang van het hok waar ze thuishoren.

Het is een ritueel dat tussen april en september twee keer per dag plaatsvindt. De speciale wedstrijdduiven hebben net als topsporters conditietraining nodig, om mee te kunnen draaien met de snelste concurrenten. Als tieners konden broers Harald en Herbert zich na schooltijd volledig op die hobby storten. Tegenwoordig heeft vooral hun vader er een dagtaak aan.

"Dit was vroeger een koeienstal", legt Henk uit. "Het begon allemaal vrij eenvoudig met één hokje, de jongens wilden graag een paar duiven hebben. Maar voor ik het wist, hadden we er een stuk of zestig."

Het pasgeboren duivenkuiken van de familie Kamerhuis zou zomaar eens een toekomstig kampioen kunnen zijn. (Foto: Fabian Melchers)

Hokken ingedeeld op leeftijd, geslacht en vliegspecialisatie

"Mijn eerste duif is aan komen vliegen", weet Harald nog. "Hij lag gewond in de sloot en ik lapte hem een beetje op. Ik bouwde een hokje voor hem in de tuin. Kort erna kregen mijn broer en ik zes duiven van m'n buurman en nog een aantal van m'n oom. Er zijn veel mensen die je graag een paar duiven geven om mee van start te gaan." Henk knikt: "Als beginner heb je echt zulke hulp nodig van ervaren mensen."

Inmiddels wonen er zo'n tachtig duiven in verschillende hokken in de schuur, ingedeeld op leeftijd, geslacht en de vliegafstand waar de beesten in gespecialiseerd zijn. "Ik ben er vijf uur per dag aan kwijt", vertelt Henk. "Terwijl je de duiven loslaat, maak je het hok schoon en vul je het voer aan. Daarna haal je ze weer binnen en laat je de volgende groep los."

"Je kunt ze niet aan hun lot overlaten", gaat Henk verder. "Als ik op vakantie wil, zorg ik dat Harald thuis is en andersom. Er gaat veel tijd en geld in zitten. Maar omdat m'n zoons er zoveel plezier in hebben, krijg ik er zelf ook veel plezier in." Harald vult aan: "Als je net begint, is de hele omgang met duiven vooral leuk. Nu we ook met de top mee kunnen draaien, is het gigantisch spannend. Zeker als je mooi weer hebt en de wind van achter komt. Afgelopen zomer zijn we meerdere keren op rij eerste geworden. Dat geeft weer extra motivatie."

In het zomerseizoen worden de dieren in vrachtwagens naar verschillende Europese steden gereden, om vanuit daar honderden kilometers naar huis te vliegen. Een sensor in hun hok registreert precies wanneer de dieren aankomen, zodat de snelheid kan worden berekend. Kort voor vertrek wordt een duif vaak nog even bij z'n vrouwtje gelaten. Zo krijgt de vogel extra motivatie om zo snel mogelijk terug te vliegen.

Duif met historische snelheid

De concurrentie is enorm. In een race vanuit het Noord-Franse Étroeungt versloeg duif Caballero 841 afgelopen juni 12.860 soortgenoten. Het bleek een historische dag, want Caballero vloog met een gemiddelde snelheid van 143 kilometer per uur en brak daarmee het Nederlands record uit 1957. Henk, Harald en Herbert verwachten binnenkort zelfs een officiële bevestiging van het wereldrecord.

Het gaat er fanatiek aan toe in de wereld van de duivensport. Voedingsschema's zitten vol met speciale supplementen en worden aangepast op de afstand die de dieren moeten gaan afleggen. Intussen kan iedere deelnemer een onaangekondigde dopingcontrole krijgen. "Dat moet ook wel, want er gaat veel geld in om", legt Harald uit. "Begin dit jaar is de Vlaamse duif Armando voor 1,2 miljoen euro geveild."

De familie Kamerhuis is daarom ook voorzichtig met Caballero 841. "We hebben hem voor deze gelegenheid speciaal even opgehaald", vertelt Henk. "Maar normaal gesproken verblijft hij op een geheim adres. Toen we hoorden dat hij het record had verbroken, werden we meteen gewaarschuwd dat mensen hem zouden kunnen gaan stelen. Dat gebeurt veel. Hoeveel hij precies waard is, weten we niet. We zijn nu wel aan het kijken of we hem kunnen verkopen via een duivenveiling. Het is ook net wat de gek ervoor geeft."

