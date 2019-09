Het vinden van de ideale bank is zo makkelijk nog niet. Een stappenplan, opgesteld door vtwonen, kan helpen bij het nemen van de juiste beslissing bij het aanschaffen van een nieuwe bank.

Welke functie moet de bank hebben?

Bepaal eerst hoe je de bank gaat gebruiken: plof je na een werkdag het liefst onderuitgezakt voor de televisie of wil je een fijne zithoek creëren waar je visite kunt ontvangen? Of misschien heb je vaak logees en vind je een slaapbank daarom praktisch.

Bedenk ook waar je meer waarde aan hecht: comfort of uitstraling. Een strakke bank is een blikvanger in de woonkamer, maar zit waarschijnlijk niet zo lekker als een loungebank. Denk tot slot aan je thuissituatie. Een driezitsbank is voldoende voor twee personen, maar een groot gezin kan beter voor een hoekbank gaan. Heb je huisdieren of kinderen? Ga dan voor een bank die tegen een stootje en vlekken kan.

Waar zet je de bank neer?

Bij het kopen van een bank zijn naast de goede afmetingen ook de juiste verhoudingen belangrijk. Een bank moet niet te veel of te weinig ruimte innemen. Een tweezitsbank valt in een grote woonkamer in het niet, terwijl een hoekbank een kleine ruimte 'vol' laat ogen. Bedenk daarnaast wat je wil zien vanaf de bank: de televisie, de tuin of juist de open haard? Houd ook rekening met looproutes om te voorkomen dat de bank in de weg staat.

Tip: Leg een aantal kranten op de grond in dezelfde afmetingen als de bank die je op het oog hebt. Zo wordt de verhouding van de bank tot de kamer zichtbaar en kun je bepalen of de afmeting goed is of je juist liever een kleinere of grotere bank wil.

Is de bank comfortabel?

Misschien wel de belangrijkste vraag bij het kopen van een bank: zit hij lekker? Bepaal eerst wat belangrijk is voor je: wil je een zachte relaxbank of liever een stevig bankstel met een actieve zit? Het is belangrijk om te letten op de diepte van de zitting, de zithoogte en de hoogte van de rugleuning. Deze bepalen of je makkelijk rechtop kunt zitten of juist wegzakt. Ook de lengte van de bank is belangrijk. Als je graag op de bank ligt, kun je het beste voor een hoekbank of bank met hocker gaan.

Welke bank past bij jouw woonstijl?

En dan de laatste stap: de uitstraling van de bank. Lichte kleuren en zachte materialen passen goed bij een landelijk of Scandinavisch interieur. Banken van fluweel of velours zorgen voor een romantische uitstraling. Een robuuste, leren bank geeft je interieur juist een stoere look. Liever modern? Ga dan voor een witte stoffen bank of een van zwart leer.