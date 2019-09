Het nieuwe studiejaar is van start gegaan en dat betekent dat veel studenten op kamers gaan. Klein wonen lijkt misschien een uitdaging, maar met wat inspiratie kom je een heel eind. Of je nu een kleine studio hebt of een paar vierkante meter in een studentenhuis bewoont: met deze tips van vtwonen geef je een kleine ruimte een groots gevoel.

Stappenplan voor het inrichten van je studentenkamer Maak een lijst met alle meubels en spullen die je nodig hebt.

Schets een plattegrond van je kamer en richt 'm in op papier. Zo kom je tijdens het inrichten van je kamer niet voor verrassingen te staan. Ruimte tekort? Schrap de spullen die je niet écht nodig hebt.

Bepaal je budget en doe inkopen. Wat kun je van huis meenemen, wat moet je nog kopen en wat kun je van iemand overnemen?

Begin bij het inrichten met de meubels, daarna met het opbergen van je spullen en eindig met het neerzetten van accessoires.

Creëer je eigen plek. Vergeet je kamer niet met foto's, planten en decoratie op te leuken. Zo voelt je studentenkamer helemaal als thuis.

Benut de ruimte goed

Als je klein woont, is het belangrijk dat je alle ruimte goed benut. Kies voor multifunctionele meubels zodat je kamer niet vol staat. Een slaapbank is ideaal als je een kleine kamer hebt, maar geen bank wil missen. Een smalle eettafel kan overdag prima dienen als studeerplek en een fijne bureaustoel kun je 's avonds gebruiken als eetkamerstoel.

Je kunt ook kiezen voor inklapbare meubels om ruimte te besparen. Een inklapbaar bed neemt bijvoorbeeld alleen 's nachts veel ruimte in. Of ga voor een inklapbare wandtafel: doordat je deze alleen gebruikt als je gaat eten of studeren neemt de tafel weinig ruimte in beslag.

Tip Krijg je bezoek en heb je weinig zitplek? Koop een paar stapelbare krukjes. Zet ze in de hoek van je kamer met een leuke plant erop. Zo zijn de krukjes naast praktisch ook een leuke toevoeging aan je interieur.

Kies voor slimme opbergers

Hoe minder rondslingerende spullen, hoe groter de ruimte lijkt. Berg daarom zoveel mogelijk op in kasten, dozen en lades. Koop een bed met opberglades voor kleding, beddengoed en dingen die je weinig gebruikt.

Bevestig haken aan de muur om jassen, kleding of handdoeken aan op te hangen. Een wandplank is ideaal voor het opbergen van boeken, maar ook voor het neerzetten van planten, foto's en woonaccessoires. Zo geef je je kamer een persoonlijke touch en creëer je een huiselijk gevoel.

Opbergers kunnen naast functioneel ook heel stijlvol zijn. Ga bijvoorbeeld voor een sidetable: deze smalle tafel neemt weinig ruimte in beslag en is perfect voor het bewaren van kleine dingen.

Een trolley ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook nog eens makkelijk te verplaatsen dankzij de wielen. Handig in de keuken voor het opbergen van servies en kookgerei of om als bijzettafel te gebruiken tijdens een etentje met vrienden.

Een slaapbank is ideaal als je een kleine kamer hebt, maar geen bank wil missen. (Beeld: 123RF)

Creëer een ruimtelijk gevoel

Geef je kamer een ruimtelijk gevoel om te voorkomen dat de muren op je afkomen. Het lijkt misschien logisch om een kleine ruimte vol kleine meubels te zetten, maar je kunt beter voor een paar grote meubels kiezen. Dit zorgt voor rust in je kamer en voorkomt dat het rommelig oogt.

Qua kleur doen wit en pasteltinten het goed. Lichte kleuren reflecteren natuurlijk licht en geven een kamer daardoor een ruimer gevoel. Gebruik felle kleuren in accessoires, zoals kussens en vazen, voor een mooi contrast.

Zwevende meubels maken je kamer optisch groter. Een bank op pootjes, een wandtafel of een zwevende boekenplank: allemaal zorgen ze voor lucht en een ruimtelijk gevoel. Ook doorzichtige meubels, zoals een glazen bijzettafel of een opengewerkte stoel, laten je kamer minder vol ogen.