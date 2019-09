In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Vandaag antwoord op de vraag: wat is de beste babystoel voor in de auto en welke babystoel heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding?

In Nederland is het verplicht om kinderen tot 135 centimeter te vervoeren in een passende autostoel. Afhankelijk van het gewicht of de lengte van je kind is dat een babystoel, peuterautostoel of een stoelverhoger. In dit artikel bespreken we autostoelen voor baby's.

Je kind vervoeren in een veilige autostoel is van levensbelang. Gelukkig worden de stoelen ieder jaar veiliger. Naast de veiligheid, heeft de Consumentenbond getest op gebruiksgemak en ergonomie.

Om de veiligheid te testen, zijn testpoppen in een autostoel geplaatst. Vervolgens is een botsing gesimuleerd, waarbij de betreffende auto met 64 kilometer per uur crasht. In hoeverre de baby na die botsing nog stabiel in de autostoel zat, bepaalde uiteindelijk het rapportcijfer voor de veiligheid van het product.

Beste uit de Test: Maxi-Cosi Pebble Plus

Dit autostoeltje staat stabiel in de auto en biedt heel goede bescherming in een frontale en zijdelingse botsing.

Het zitje is ook heel makkelijk te bevestigen, je kunt het bijna niet fout doen. Het stoeltje neemt weinig ruimte in beslag, niet zwaar en mooi afgewerkt.

Ook het vastgespen van het kind is heel eenvoudig. Het kind kan ruim zitten in een comfortabele zithouding, terwijl de benen goed worden ondersteund.

De hoes van de stoel is makkelijk te verwijderen en kan gewassen worden in de wasmachine.

Beste Koop: Cybex Aton 5

Dit autostoeltje heeft zo goed als dezelfde kwaliteiten als bovenstaand zitje, maar is wat minder prijzig. Ook dit zitje biedt heel goede bescherming in een frontale en zijdelingse botsing en staat stabiel.

Het stoeltje is makkelijk te monteren en te installeren, de gebruiksaanwijzing en waarschuwingslabels zijn duidelijk. Dit zitje is wat zwaarder dan het stoeltje van Maxi-Cosi.

Het kind wordt goed ondersteund en kan comfortabel zitten. Het stoeltje neemt niet veel ruimte in, maar toch kan het kind ruim zitten.

De stoel is mooi afgewerkt en de bekleding kan er makkelijk af om een keer te wassen.