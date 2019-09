In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Vandaag antwoord op de vraag: wat is het beste fietsdrager en welke fietsdrager heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding?

Neem je een fiets mee op vakantie, dan kun je die met een fietsdrager op het dak of op de trekhaak vervoeren. De Consumentenbond heeft dergelijke fietsdragers getest en op basis daarvan geven we in dit artikel advies over fietsdragers die op een trekhaak bevestigd worden.

De dragers zijn getest op verschillende elementen, onder meer op het gewicht van de drager en hoeveel kilo belading die kan dragen zonder de trekhaak te overbelasten. Ook wordt getest hoe makkelijk de fietsdrager in elkaar te zetten is.

Ook wordt het montagegemak beoordeeld, evenals de kracht die het kost om de drager vast te klemmen.

We bespreken in dit artikel de fietsdrager die als best uit de test kwam, evenals de fietsdrager met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Beste uit de Test fietsdrager: Uebler i21

Prijs: circa 599 euro

Testoordeel 7,9

Gemakkelijk en met weinig kracht te bedienen

Deze fietsdrager is geschikt voor maximaal twee fietsen en is compact samen te vouwen als die niet in gebruik is. Ook is de drager uitstekend beschermd tegen diefstal.

Voordelig aan dit product is dat de fietsdrager makkelijk en met weinig kracht te bedienen is. Ook heeft de fietsdrager een gemakkelijke gebruiksaanwijzing.

Handig: de achterklep van de auto is makkelijk te openen als de fietsen nog op de drager zitten.

Beste koop fietsdrager: ProUser Diamant

Prijs: circa 289 euro

Testoordeel 7,0

Zeer compact op te bergen

Ben je op zoek naar een iets goedkopere fietsdrager dan de Uebler i21? In dat geval heeft de ProUser Diamant de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Ook dit product is geschikt voor maximaal twee fietsen.

Deze fietsdrager heeft net als de Uebler i21 goede sloten, waardoor die goed beveiligd is tegen diefstal.

Een nadeel aan dit product ten opzichte van de Uebler i21 is dat het het wat meer inspanning kost om de fietsdrager te bevestigen. Ook opent de achterklep van de auto onvoldoende met de fietsen op de drager.

Daarentegen is de ProUser Diamant zeer gemakkelijk op te bergen en heeft het product een gemakkelijke gebruiksaanwijzing.