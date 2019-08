Na de vakantie doet thuis het uitzicht op een uitgebluste tuin weinig goeds. Het is alsof de herfst al van start is gegaan. Met dit eenvoudige opfrisplan van vtwonen laat je je tuin weer stralen als vanouds. Nog maandenlang.

Vergane glorie?

Hoewel de zomer al bijna op zijn eind loopt, kan het zomerse weer nog veel langer aanhouden; de afgelopen jaren mochten we al meerdere malen genieten van schitterende nazomers. Zonde dus om die enigszins verwilderde en dorre tuin na terugkomst van vakantie als vergane glorie af te doen. Een tuin die te lijden heeft gehad door achterstallig onderhoud kun je met dit plan in één dag een flinke oppepper geven. Aan de slag dus met snoeien, sproeien, plukken, maaien en planten.

Stap 1: Royaal water geven

Als het goed is, zijn je planten tijdens de vakantie niets tekortgekomen. Moesten ze het echter op eigen kracht zien te redden of is de plantenoppas tekortgeschoten, dan zal dit ongetwijfeld zijn sporen hebben achtergelaten. Met name potplanten, die sneller uitdrogen, kunnen voor een troosteloos aangezicht zorgen.

Begin je onderhoudsbeurt dan ook met een sproeirondje door je tuin. Geef royaal water en maak, zeker bij heel droge grond, meerdere rondes door de tuin. Zo heeft het water de tijd om weg te trekken, bij elke volgende ronde zal het water beter opgenomen worden. Sproei het gras langdurig met behulp van een zwenksproeier. Zijn de sprieten dor en bruin verkleurd? Geen nood, na een flinke sproeibeurt (of twee) herstelt het vanzelf.

Stap 2: Alles op strak

Je tuin ziet er in één oogopslag netter uit wanneer de basis er strak bij ligt, pak de grasmaaier er maar bij. Houd er rekening mee dat het lange gras wat stugger is om te maaien. Stel de maaier bij zonnig weer niet te laag af, anders kunnen de graswortels verbranden. Hoe hoog je hem het beste kunt afstellen, lees je in dit artikel over gazon maaien.

Een uitgeput gazon heeft behoefte aan meststoffen; dien deze toe op een bewolkte dag, bij voorkeur voorafgaand aan het sproeien.

De hagen groeien nu wat minder snel, juist daarom is dit het moment om ze weer in model te brengen: zo blijven ze strak tot het voorjaar.

Dien meststoffen toe aan je gazon als het bewolkt is. (Beeld: 123RF)

Stap 3: Knippen en plukken

Dorre bladeren en stengels ontsieren de tuin en zorgen ervoor dat hij minder frist oogt. Het is een van de redenen waarom het lijkt alsof de herfst vervroegd zijn intrede heeft gedaan. Verwijder met een snoeischaar alle dorre takken en bladeren. Haal ook de uitgebloeide bloemen weg: dat oogt niet alleen veel frisser, maar het stimuleert ook de doorbloei bij veel planten, zoals rozen en salvia's.

Stap 4: Onkruid weghalen

Na twee weken van huis te zijn geweest, kan een keurig onderhouden tuin opeens weer vol staan met onkruid. Haal het weg uit de voegen tussen de tegels en trek zo snel mogelijk het onkruid uit je borders voordat de bloemen met zaden gaan strooien. Knip bij planten die al zaad gevormd hebben eerst de uitgebloeide bloemen weg. Hierna kun je ze met wortel en al uit de grond trekken zonder de kans dat de zaden loslaten en alle kanten op springen.

Alles weten over onkruid bestrijden? Dat leer je in dit artikel over de verschillende soorten onkruid.

Haal het onkruid tussen de tegels weg voor een nette, zomerse tuin. (Beeld: De Bode/René Bruijnincx)

Stap 5: Herbloei voor eenjarige bloeiers

Had je lekker veel kleur buiten door bloembakken met eenjarige bloeiers zoals petunia's en fuchsia's? Doorgaans bloeien deze door tot de eerste nachtvorst, een moment dat doorgaans pas rond begin november ligt. Toch redden de meeste zomerbloeiers het zo lang niet.

Verdroogde bloeiers die het een tijdje zonder water hebben moeten redden, zullen nooit meer in volle glorie terugkomen. Maar ook met een goede verzorging krijgen eenjarige bloeiers het zwaar tegen het einde van de zomer. Dit is te wijten aan het feit dat de wortels opgesloten zitten en ze geen verse grond meer tot hun beschikking hebben. Je kunt de planten een opfriskuur geven door ze opnieuw op te potten in een grotere pot of mand met verse potgrond. Is het kwaad al geschied, dan kun je de bakken vullen met nieuwe zomerbloeiers: het is immers nog lang geen november.