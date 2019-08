Beelden van een losse toiletpot op de overloop of een tuin vol boodschappenkarretjes; je kunt je afvragen of het de beste manier is om je te koop staande huis te presenteren. (Ver)kopers opgelet: zo kun je je het beste voorbereiden op de komst van een vastgoedfotograaf en zo prik je door gelikte makelaarsbeelden heen.

Vastgoedfotograaf Edo Koch wordt blij van kamers met witte muren, bloemen op tafel of een dekbedovertrek zonder drukke motiefjes, maar hij treft de huizen die hij fotografeert ook weleens anders aan. Koch: "Een föhn in de badkamer leg ik weg, kruimels of stof op een tafel verwijder ik met een doekje. Ik heb weleens een plant uit de tuin getrokken en binnen in een pot gezet. Als ik een foto maak, wil ik daarachter staan. Ik ga daar best ver in, maar ik heb geen tijd om het hele huis te stofzuigen."

Witte muren en bloemen op tafel doen het goed op vastgoedfoto's. (Foto: Edo Koch/Buurman Fotografie)

Weg met de krabpaal

Het doel van Koch is om de realiteit vast te leggen. Dus niet om de woning groter te laten lijken, dan 'ie daadwerkelijk is. "Ik wil niet dat mensen teleurgesteld worden als ze een huis bezichtigen. Dat betekent niet dat ik geen groothoeklens gebruik. Het is niet altijd mogelijk om een stap achteruit te doen tijdens de fotografie, maar je wil wel de relevante informatie in één beeld vangen. Een foto van alleen een badkamerraam zegt niet veel, je wil de hele badkamer zien. Een enkele keer ben ik genoodzaakt om een iets grotere hoek te gebruiken, maar als dat een onrealistisch beeld geeft, zal ik daar nooit voor kiezen."

De fotograaf uit Zwolle vindt het belangrijker dat een woning er sfeervol uitziet. "Soms is het deurbeslag in een huis geweldig of is een aanrecht gemaakt van een bijzonder materiaal. Dan leg ik daar ook de focus op in de fotografie. Daardoor ervaart een koper een huis anders. Ik heb onlangs een woning gefotografeerd in Zwolle. Vanbuiten leek de woning hetzelfde als alle andere huizen in de straat, maar binnen was het fantastisch verbouwd. Je wil dat huis niet op dezelfde manier presenteren als de rest van de wijk. Sfeerfoto's of een video zijn dan een mogelijkheid."

Ga je je huis binnenkort te koop zetten, dan heeft Koch nog wel wat tips. "Het ligt voor de hand, maar ruim goed op en maak alles grondig schoon. Je persoonlijke foto's, tandpasta en vaatdoekjes; haal ze weg. Ik ben allergisch voor kabels en trek stekkers vaak uit het stopcontact. Je wil niet laten zien dat er een huisdier leeft, dus zet een voederbak of de krabpaal even weg. Iedereen heeft wel een plank in huis die volgepropt is, maak die tijdelijk wat leger. Merken breng ik ook liever niet in beeld. Rituals kan bijvoorbeeld iets toevoegen door z'n luxere uitstraling, maar je gebruikte flessen douchegel van Dove of Nivea voegen niets toe."

Vastgoedfotograaf Edo Koch: 'Hier heb ik bij hoge uitzondering gekozen voor een iets grotere hoek, om het vrijstaande karakter van de woning te benadrukken.' (Foto: Edo Koch/Buurman Fotografie)

Vorm je eigen beeld van een huis

Kijk goed naar de plattegrond, de maten van de ruimtes en het woonoppervlakte van een huis, adviseert Geerten Goossens van Funda. "Ga niet alleen af op de foto's, maar gebruik ook Google Street View of bekijk de satellietbeelden om een realistisch beeld van de woning te krijgen. Ik zag laatst een foto van een tuin met een zwembad, waar de makelaar of fotograaf een rechthoekig stukje blauw water op had 'geplakt'. Een slechte Photoshop-actie, waar kijkers over het algemeen wel doorheen prikken."



De foto's op Funda moeten aan bepaalde eisen voldoen. Goossens: "Ze moeten de woning in actuele staat tonen. We willen geen beelden waar reclameborden, teksten of telefoonnummers aan zijn toegevoegd. We hebben een keer een melding gekregen van een teleurgestelde koper, die verrast werd door het uitzicht op een elektriciteitsmast, terwijl die op de foto's op miraculeuze wijze was verdwenen. Dat hebben we aangekaart bij de makelaar, want het is in niemands belang dat de waarheid wordt verdraaid. Niet van Funda, niet van de potentiële kopers en niet van de makelaar."



Goossens raadt aan om niet op een fotograaf te besparen. Foto's die met een slechte camera of een oude telefoon zijn gemaakt, kunnen ervoor zorgen dat je duizenden euro's misloopt. De presentatie van jouw woning openen met het aanzicht van je huis? Dat hoeft niet, zegt hij. Kies het beeld waarop duidelijk te zien is waarin jouw woning zich onderscheidt. Goossens: "Dat kan ook een prachtige tuin zijn of een zeer ruime woonkamer."

Sommige fotografen plakken helder blauw zwembadwater in de foto. (Foto: Funda's Finest)

Het 'mooiste' van Funda

Beelden van een huis vol geweien en slagtanden, een slaapkamer die verre van opgeruimd is of een schuur die is ingestort, het Instagram-account met de naam Funda's Finest staat er vol mee. Beheerder Bas: "Ik ben er twee jaar geleden met een paar collega's mee begonnen. We keken weleens op Funda en kwamen steeds vaker bijzondere foto's tegen. Instagram staat vol met mooie dingen en het leek ons grappig om daar wat minder mooie dingen aan toe te voegen."

Inmiddels omschrijft hij het als een uit de hand gelopen hobby. Het account heeft ruim vijftienduizend volgers die actief huizen doorsturen en foto's van commentaar voorzien. Het criterium om terecht te komen op Funda's Finest? "Een huis moet opvallen. Dat kan zowel in positieve als negatieve zin. In de tekst zet ik alleen het adres en de vraagprijs, het is aan anderen om daar een oordeel over te vellen. De foto's worden gepresenteerd met een knipoog, maar ik wil mensen niet persoonlijk aanvallen. Je weet niet wat het verhaal achter een foto is."

De eigenaar van een huis in Bergen op Zoom had zijn bed nog niet opgemaakt toen de vastgoedfotograaf langskwam. (Foto: Funda's Finest)