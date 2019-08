In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Vandaag antwoord op de vraag: wat is het beste babymatras en welk babymatras heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding?

Een babymatras moet aan heel andere voorwaarden voldoen dan een matras voor volwassenen. Zo mag het matras geen spleten hebben die kunnen zorgen dat je kindje beklemd komt te zitten. Ook is het handig als de matrashoes gemakkelijk kan worden gewassen en mag het matras geen scherpe randen en onderdelen bevatten.

De Consumentenbond test de babymatrassen op verschillende elementen, waaronder de hardheid. Dit wordt gemeten met een zware bal en een plankje met een gat. De bal en het plankje worden op verschillende plekken op het matras gelegd. Als de bal de randen van het plankje niet raakt, is de test geslaagd. Zo is te zien of het hoofdje van de baby niet te diep wegzakt in het matras, waardoor ademen belemmerd kan worden.

We bespreken in dit artikel het babymatras dat als best uit de test kwam, evenals het babymatras met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De bal en het plankje meten de hardheid van het matras. (Foto: Consumentenbond)

Beste uit de Test: IKEA HIMLAVALV 3





Prijs: circa 120 euro

Testoordeel 8,3

Elastisch materiaal en luchtdoorlatend

Dit babyledikantmatras van 120 x 60 cm heeft een kern van 3D-kunststofvezels, elastisch materiaal dat zorgt voor extra comfort. De vulling van het matras is zeer luchtdoorlatend. Dat heeft mogelijk als nadeel dat dit matras kouder is dan andere matrassen.

Ook de veiligheid van je kindje tijdens het slapen is bij de IKEA HIMLAVALV 3 zoveel mogelijk gegarandeerd. Het voldoet aan de Europese veiligheidstests en het heeft geen scherpe randen of onderdelen.



Handig: omdat de matrashoes afneembaar is, kun je deze op elke gewenst moment wassen op maximaal 60 graden.

Beste Koop: IKEA PELLEPLUTT

Prijs: circa 20 euro

Testoordeel 7,9

Gevuld met 6 cm dik foam

Ben je op zoek naar een iets goedkoper babymatras dan de HIMLAVALV? Dan is de IKEA PELLEPLUTT met de best geteste prijs-kwaliteitsverhouding een waardig alternatief. Ook dit matras is geslaagd voor alle Europese veiligheidstests.

Dit dunne babymatras heeft afmetingen van 119,5 x 60 cm. Het is gevuld met 6 cm dik foam en heeft aan beide kante hetzelfde, gladde oppervlak. Daardoor ligt je kindje stabiel en kun je het matras makkelijk keren.

Een nadeel aan dit matras in vergelijking tot de HIMLAVALV is dat eerstgenoemde niet veel vocht doorlaat en dat het erg dun is.

Wel heeft ook dit matras een afneembare hoes en deze kan worden gewassen op maximaal 60 graden.