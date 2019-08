Je huis verkoopt beter op bepaalde momenten in het jaar. Maar is dat in de zomer, de herfst, de winter of de lente? NU.nl sprak met twee makelaars en een woningmarktexpert die vertellen wanneer je je huis het beste te koop kunt zetten.

Pieter Ahsman werkt voor een makelaarskantoor in Breda en volgens hem zijn het voor- en najaar nog steeds de beste momenten om je huis te verkopen. "Het weer is in het voor- en najaar overwegend goed. Het is leuker om een huis te verkopen als de zon schijnt en potentiële kopers kunnen genieten van jouw mooi aangelegde tuin, dan wanneer ze zich in de kou of regen naar je voordeur moeten haasten."

Timing voor moment van verkoop is belangrijk

Op dit moment bestaat er volgens de makelaar geen slecht moment om je huis te verkopen. Toch kan het soms beter zijn om even te wachten. "Als je in hartje zomer een familiehuis wilt verkopen in een wijk met veel gezinnen, zou ik adviseren om er na de zomervakantie mee te starten. De kans is groot dat jouw doelgroep in juli en augustus op vakantie is."

Om de beste prijs voor je huis te krijgen, zegt Ahsman dat het in sommige gevallen beter is om even te wachten. "Dat geldt voor december, dan zijn mensen met andere dingen bezig. Het is beter om de verkoop van je huis over de feestdagen heen te tillen."

Online huizen zoeken in de zomer

Op veel plekken is het in de zomer rustiger, maar dat gaat niet op voor huizenwebsite Funda. Vorig jaar juli en augustus bezochten gemiddeld 11,2 miljoen mensen per maand de huizenwebsite, tegenover 11,6 miljoen bezoekers per maand in de rest van het jaar.

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat in juli en december de meeste huizen van eigenaar wisselen. Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster: "In dit onderzoek kijken we naar de woningtransacties die bij het Kadaster zijn geregistreerd. Dit is het moment waarop de juridische overdracht plaatsvindt bij de notaris. De handtekening onder de koopovereenkomst, vaak bij een makelaar, zetten koper en verkopers al eerder. In een eerder gezamenlijk onderzoek met de NVM kwam naar voren dat de periode tussen deze twee momenten ongeveer drie maanden is."

“Het voorjaar is de beste tijd van het jaar om je woning te verkopen, omdat je huis dan het meeste oplevert.” Paul de Vries, woningmarktexpert

Dat betekent dat niet in juli en december, maar in april en september de meeste woningen worden verkocht. De Vries: "Het voorjaar is de beste tijd van het jaar om je woning te verkopen, omdat je huis dan het meeste oplevert. Door een patroon in de woningprijsontwikkeling weten we dat prijzen in de eerste helft van het jaar sneller toenemen dan in de tweede helft van het jaar."

Piek na de zomer

Paul Vroom is makelaar in Zwolle. Hij ziet dat het alle seizoenen druk is. "Mensen die echt op zoek zijn, zoeken het hele jaar door."

“Je merkt dat mensen in de zomer verhuisplannen hebben gemaakt.” Paul Vroom, makelaar in Zwolle

Wat het beste moment is om je huis te verkopen, hangt volgens hem af van veel factoren. "Denk aan de prijsstelling, de staat van je woning en hoe de markt zich ontwikkelt." Na de zomer zien we een piek in het aantal aankopen en verkopen en neemt de drukte toe, vult hij aan. "Je merkt dat mensen in de zomer nieuwe plannen hebben gemaakt."

Verkoop je een bijzonder object en heb je geen haast? Doe dat dan voor of na de zomer, adviseert Vroom. "Je wilt de markt maximaal bereiken en dat lukt niet als iedereen op vakantie is. Bij een woonboerderij in een landelijke omgeving, zijn de tuin en de omgeving sterke punten. Zorg dat je zo'n huis aanbiedt op het moment dat de natuur op z'n mooist is. Het kan net een extra duwtje in de rug van een koper zijn."

Als je geen haast hebt met verkopen, adviseert makelaar Vroom je huis voor of na de zomer te koop aan te bieden. (Foto: Pro Shots)

'Maak foto's met mooi weer'

Een snelle en succesvolle verkoop hangt ook af van de presentatie van je huis. Ahsman: "Een koper moet een positieve beleving hebben, als hij of zij een pand voor de eerste keer ziet. Die beleving is anders bij een tuin met kale bomen dan bij een tuin vol bloemen. Daarom adviseren we vaak om met mooi weer foto's te laten maken, ook als je pas in februari wilt verkopen."

En wat moeten verkopers vooral niet doen? Ahsman: "Een besneeuwd huis op de foto zetten. Het kan nadelig zijn, zeker als je huis wat langer te koop staat en het al richting het voorjaar gaat. En foto's maken als de regen met bakken uit de lucht komt, doen we ook liever niet. Dan vragen we de fotograaf om op een ander moment terug te komen."



Heb je geen tijd om te wachten, dan kun je je huis prima in de zomer of januari te koop zetten, vertelt makelaar Vroom uit Zwolle. "Zorg in ieder geval dat je huis verkoopklaar is. Dat er geen onkruid te zien is en dat alle inbouwspots het doen. Je verkoopt emotie, dus zorg dat alles werkt en er netjes uitziet. Staat een huis na een aantal maanden nog te koop, laat dan nieuwe foto's maken die passen bij het seizoen."