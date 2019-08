Als de temperaturen oplopen, gaat dat vaak gepaard met ongewenste bezoekers, zoals vliegen, muggen, spinnen en mieren. Met deze tips van vtwonen houd je ongedierte op een natuurlijke manier buitenshuis.

Planten helpen je

Planten zijn een goede én duurzame manier om ongedierte buiten de deur te houden. Een vleesetende plant klinkt misschien luguber, maar is wel praktisch. Vliegen, muggen, fruitvliegjes; de vleesetende plant beschermt je huis tegen alles wat zoemt en kruipt.

Of kies voor een plant met een sterke geur, zoals lavendel. Vliegen, fruitvliegjes en mieren blijven daar het liefst zo ver mogelijk vandaan. Zet de plant in een mooie pot op je vensterbank, aanrecht of nachtkastje en je hebt meteen een geurig accessoire voor je interieur.

Tip Geen groene vingers? Koop lavendel in de vorm van geurstokjes of een geurkaas. Werkt net zo goed!

Kruiden als afweer

Niet alleen sterk geurende bloemen, ook kruiden als tijm, munt en citroenmelisse zijn door hun geur natuurlijke ongediertebestrijders. Muggen houden niet van zure geuren, zoals citronella en limoengras.

Een basilicumplant op je aanrecht helpt goed tegen het weren van vliegen. Last van fruitvliegjes? Leg dan een beetje salie of een teen knoflook in de fruitschaal. Knoflook werkt sowieso goed tegen insecten, vooral muggen en vliegen maken rechtsomkeer als ze het ruiken.

Mieren houd je buiten door wat kaneel of peper te strooien op de plek waar ze naar binnen kruipen. Wil je tijdens de barbecue geen last hebben van wespen? Snijd dan een citroen of sinaasappel doormidden en steek er een paar stukjes kruidnagel in.

Zorg voor een schoon huis

Ongedierte heeft weinig te zoeken in een schoon en opgeruimd huis. Etensresten, vochtige ruimtes en viezigheid staan garant voor mieren, kakkerlakken en vliegen. Stofzuig daarom regelmatig, laat vieze vaat niet staan en houd je aanrecht schoon.

Voorkom dat fruit gaat rotten en bewaar voedsel in een afgesloten verpakking, zodat ongedierte er geen toegang toe heeft. Ongedierte is dol op warme, vochtige ruimtes. Probeer de luchtvochtigheid in je huis onder de 50 procent te houden.

Spinnen en muggen komen vaak af op vochtige potgrond en stilstaand water. Ververs bloemwater daarom regelmatig en geef je planten niet te veel water.

Plaats hor voor ramen en deuren

De beste manier om ongedierte buiten te houden, is door de beestjes geen mogelijkheid te geven om binnen te komen. Plaats een hor voor je deuren en ramen om te voorkomen dat insecten naar binnen vliegen of kruipen.

Op ventilatiegaten en -roosters kun je insectengaas plaatsen. Maak elke zomer een rondje met de kitspuit langs kleine hoeken, gaten en kieren in huis om deze te dichten. Zo weet je zeker dat er geen geheime sluip- en kruiproutes voor ongedierte zijn. Verder kun je de natuur een handje helpen door van je tuin een insectenparadijs te maken - dan willen ze niet eens meer naar binnen.

Niets helpt?

Als bovenstaande maatregelen niet helpen, wordt het tijd voor grover geschut. Hoewel ongedierte misschien vervelend is, zijn insecten nuttig voor de natuur. Maak ze bij voorkeur dus niet dood.

Heb je last van een plaag of blijft het ongedierte je huis binnenvallen? Ga niet zelf aan de slag met bestrijdingsmiddelen, maar neem contact op met een professional. Die weet precies hoe dat moet worden aangepakt en wat wel en niet is toegestaan.