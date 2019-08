In de chaos en stress die verhuizen naar een nieuwe woning met zich mee kan brengen, worden de kinderen weleens vergeten. Hoe kun je kinderen het beste voorbereiden op een verhuizing?

Toen Laura de Jong onlangs met haar man Jeroen Vanson en kinderen James (5) en Luc (2) van Den Haag naar Voorburg verhuisde, kon ze niet veel tips vinden over hoe je kinderen voorbereidt op een verhuizing. Ze vroeg haar omgeving om raad. "Ik kreeg het advies om de kinderen bij de verhuizing te betrekken. James en Luc hebben beiden een verhuisdoos versierd, waar ze hun favoriete knuffels en speelgoed in deden. Zo wisten ze altijd waar hun spullen waren."

Een jaar geleden bezichtigden De Jong en haar man hun huidige huis voor het eerst, het duurde toen nog een half jaar voor ze de sleutel kregen. "Kinderen voelen dat er iets is, maar hoe ga je een vijfjarige vertellen dat hij over een jaar gaat verhuizen? Pas toen we de sleutel kregen, hebben we het aan James verteld. Een week lang vroeg hij elke dag wanneer we gingen verhuizen. Op school was hij met de seizoenen bezig, dus heb ik hem verteld dat we pas in de zomer overgingen. Toen wist hij dat het nog even duurde en kon hij het loslaten."

Het is goed om het jonge kinderen niet te snel te vertellen dat je gaat verhuizen, vertelt orthopedagoog . "Jonge kinderen kunnen tijd nog niet goed plaatsen. Door het ze te snel te vertellen, maak je het onnodig spannend. Kinderen van elf à twaalf jaar kun je sneller op de hoogte brengen. Vaak is het makkelijker om te verhuizen met jonge kinderen, in plaats van oudere kinderen. Oudere kinderen zijn al te veel geworteld: ze hebben vaste vrienden en een sportvereniging waar ze heen gaan. Het kan lastig zijn om daar afscheid van te nemen."

Om het vertrek makkelijker te maken, is het raadzaam om goed afscheid te nemen van school, vriendjes en het huis. Beckers: "Pak samen dozen in en loop langs de lege kamers om herinneringen op te halen. Je kunt ook een plakboek maken van de verhuizing. Maakt het niet té groot: als jij bij elke kamer moet huilen, helpt dat een kind niet. Een verhuizing mag best verdrietig zijn, maar laat ook merken dat het vooral leuk is. Benadruk de positieve kanten, bijvoorbeeld dat een kind een grotere slaapkamer krijgt, die hij of zij zelf mag inrichten."

Laura de Jong liet haar kinderen allebei een verhuisdoos versieren, om hun favoriete speelgoed in op te bergen. Ze hebben de doos zelf verhuisd en uitgepakt. "Verhuizen is een abstract begrip voor kinderen, zo maak je het tastbaarder." (Foto: Lauraenjames.com)

Picknicken in de woonkamer



De Jong en haar gezin probeerden in aanloop naar de verhuizing de gekke, ongewone dingen te omarmen. Zo picknickten ze in de woonkamer toen ze geen eettafel meer hadden. De Jong: "Vlak voordat de nieuwe bewoners de sleutel kregen, hebben we wat lekkers gegeten in ons oude huis. Het was helemaal leeg en James en Luc hebben wel honderd rondjes gerend. Dat vonden ze fantastisch."



Om de verhuizing concreter te maken voor oudste zoon James, namen De Jong en haar man hem regelmatig mee naar het nieuwe huis. "Hij kreeg een veiligheidsbril op, handschoenen aan en mocht wat spijkers in de vloer slaan. Hij voelde zich een echte timmerman. Hij was wel bezorgd dat zijn vriendjes zijn nieuwe huis niet konden vinden. Toen hij afscheid nam van zijn klas, hebben we een traktatie met een verhuiskaart met zijn adres gemaakt. Zijn vriendjes zijn meteen in de eerste week na de verhuizing komen spelen. Toen was James gerustgesteld."



Als ouder moet je niet te licht over een verhuizing met kinderen denken, adviseert Beckers. In de psychologie wordt het geschaard onder belangrijke levensgebeurtenissen, zoals de geboorte van een broertje of zusje of een scheiding. "Die gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling van een kind. Kinderen passen zich over het algemeen snel aan, maar geef ze wel de tijd. Hou je kind goed in de gaten, kijk of hij lekker in z'n vel zit en of het goed gaat op school", aldus de orthopedagoog.

Laura de Jong maakte een aftelkalender voor haar kinderen James (5) en Luc (2). Ze begonnen één week voor de verhuizing met aftellen. De Jong: "Elke avond kleurden we een vak in en keken wat er de volgende dag op de planning stond." (Foto: Lauraenjames.com)

'Richt de slaapkamer snel in met vertrouwde spullen'



De Jong en haar man wonen sinds twee weken in hun nieuwe huis. Ze verbouwen het jarendertighuis met energielabel G tot een duurzame woning met energielabel A. De verbouwing is in volle gang en ze bivakkeren op de eerste verdieping van het huis. "We slapen nu met z'n allen op de slaapkamer van James. We hebben gezegd: 'Onze kamer is nog niet af, mogen we bij jou slapen?' James voelt zich vereerd en vindt het heel gezellig. We maken er een avontuur van, dan is het voor de kinderen een leuke belevenis."



Om te zorgen dat een kind zich snel thuis voelt, kun je de slaapkamer het beste zo snel mogelijk afmaken en inrichten met vertrouwde spullen. Beckers: "Dan heeft je kind in ieder geval een fijne plek om te spelen, als je nog aan het klussen bent." De Jong en haar gezin hebben een goede start gemaakt in hun nieuwe huis. "De kinderen moesten even wennen aan nieuwe geluiden, maar ik heb ze nauwelijks meer over ons oude huis gehoord. Dat we nu weer veel tijd doorbrengen samen, doet ons allemaal goed."