Vroeger kochten we cd’s, tegenwoordig hebben we een abonnement op Spotify. Een auto hebben we steeds vaker in bruikleen en is niet langer ons bezit. Inmiddels is het ook mogelijk om je interieur te leasen. Voor een paar tientjes per maand slaap je al op een luxe boxspring.

"Veel mensen willen graag een luxe boxspring of een grote hoekbank, maar hebben niet het budget om zo'n meubel in één keer aan te schaffen", vertelt Eveline Bokern van Dekbed Discounter. De beddengoedwebwinkel begon in 2017 met het leasen van boxsprings en was daarin een van de voorlopers. Het liep zo goed dat ze inmiddels ook banken, tafels en stoelen aanbieden.

Als consument sluit je bij het bedrijf een contract af voor vijf jaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Je betaalt een vast bedrag per maand. Bokern: "Er zijn geen bijkomende kosten en er is geen sprake van een BKR-registratie. Een meubel leasen is qua kosten vergelijkbaar met kopen, maar je kunt gebruikmaken van services, zoals het omruilen van een matras of een kosteloze verhuisservice. Die services maken het voor klanten extra aantrekkelijk."

Volgens Dekbed Discounter heeft het leasen van meubels in 2018 ten opzichte van 2017 een groei doorgemaakt van 120 procent. 15 procent van de klanten die expliciet zoekt naar een koop-boxspring, kiest volgens de beddengoedwebwinkel uiteindelijk voor lease. Van het aantal mensen dat oriënterend op zoek is naar een bank of boxspring kiest bijna 35 procent voor lease.



Na vijf jaar kan de consument het meubel kopen tegen de restwaarde, vaak zo'n 10 tot 30 procent van de nieuwprijs. Bokern: "De prijs is afhankelijk van de staat van het meubel en de marktwaarde van een product." Besluit een klant na vijf jaar afscheid te nemen van zijn boxspring of bank, dan wordt het meubel gerecycled.

'Leasen is makkelijk, betaalbaar en ontzorgt'

Bij IKEA loopt sinds december 2018 een proef met het leasen van meubels. De pilot vindt plaats in samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. De bewoners van het woonproject Stek Oost, 250 jongeren en studenten, kunnen een woonpakket afnemen met stoelen, kasten, een tafel en een bed. Zo'n twintig bewoners maken hier gebruik van.

"We zien dat millennials minder waarde hechten aan bezit", vertelt Iris Midavaine van IKEA. "Kijk maar naar het succes van Swapfiets. Leasen is makkelijk, betaalbaar en ontzorgt." En gaat een bank of tafel kapot? Dan kunnen de bewoners gebruikmaken van een reparatieservice van IKEA. Het Zweedse woonwarenhuis biedt ook services aan op het gebied van montage en inspiratie. Midavaine: "Het gaat verder dan alleen het meubel zelf."



Na een huurperiode van twee jaar kunnen de bewoners van Stek Oost kiezen: de huurperiode verlengen, de meubels tegen een symbolisch bedrag overnemen of terugbrengen naar IKEA. De ingenomen meubels worden gerepareerd, gedemonteerd of gerecycled tot nieuwe producten. In 2030 wil het bedrijf volledig circulair opereren. Het leasen van meubels draagt daaraan bij.

Abonnementen op goederen

Turntoo adviseert en helpt organisaties bij het opzetten van circulaire verdienmodellen. Veel leaseconcepten leiden volgens Louiws tot hogere kosten en dwingen bedrijven niet tot beter gedrag. "Consumenten zijn bang dat het ze geld kost in plaats van dat het wat oplevert. Bij de overgang van bezit naar gebruik is het van belang dat een bedrijf eigenaar blijft van het product en dat de consument betaalt voor het gebruik."

Louiws signaleert dat er steeds meer leaseconcepten ontstaan, die niet in het voordeel zijn van de consument. "In een aantal gevallen is er een tussenpartij die het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor onderhoud en vervanging overneemt. Daardoor is de stimulans voor een bedrijf weg om een kwalitatief goed product te maken dat langer meegaat."

Betalen voor licht in plaats van de lamp

"Nu verdient een bedrijf aan het onderhouden van onze producten", zegt Louiws. "Je wordt soms gedwongen om een nieuw product te kopen, omdat de software gedateerd is of het product niet meer werkt. In de toekomst kopen we geen wasmachine of verlichting meer, maar betalen we voor het aantal wasbeurten of voor het licht. De producent blijft dan de eigenaar van het product, de consument neemt alleen een dienst af."

In dat geval zijn er volgens Louiws alleen maar voordelen voor de consument. "Producenten gaan dan kwalitatief betere producten maken, want ze willen zo min mogelijk kosten aan het product hebben. Daarnaast is een consument bij een 'product als een service', zoals wij leasen liever omschrijven, niet meer verantwoordelijk voor het afval. Het bedrijf zorgt ervoor dat een product een tweede leven krijgt of dat de materialen worden hergebruikt. Je hoeft als consument dus niet meer te zoeken waar je met je kapotte boxspring naartoe moet."