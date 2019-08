Het verzoek krijgen een gebakken ei uit te beelden, verplicht liters alcohol wegtikken en dakloze studenten moeten troosten. Het is een kleine greep uit de situaties die zich op hospiteeravonden voor kunnen doen. De meeste studenten hospiteren meerdere keren om een studentenkamer te bemachtigen. Maar hoe zorg je dat jij de nieuwe huisgenoot wordt? Hospiteercoach Teun Bijman geeft tips.

Vijf tips van de hospiteercoach Bereid voor wat je over jezelf wil vertellen.

Probeer kalm te blijven, zodat je geen onsamenhangende verhalen gaat vertellen.

Toon ook interesse in andere hospitanten, zo neem je makkelijker deel aan een groepsgesprek.

Praat niet te veel over negatieve dingen, zoals hoe vaak je al hebt moeten hospiteren.

Doe een beetje onderzoek naar je mogelijke nieuwe huisgenoten.

Het nieuwe collegejaar staat weer voor de deur en dat betekent voor veel aanstaande studenten dat ze op zoek moeten naar een studentenkamer. Een hospiteeravond is meestal onderdeel van het proces.

Bewoners van een studentenhuis plaatsen een oproep op internet, voornamelijk in Facebook-groepen waarin ze aangeven op zoek te zijn naar een nieuwe huisgenoot. Studenten die een kamer zoeken, sturen een bericht met informatie over zichzelf en als dit bericht in de smaak valt bij de bewoners mogen ze langs komen om kennis te maken.

'Hospiteeravond is een sales pitch'

De 27-jarige Bijman verdiepte zich rond 2015 in het fenomeen hospiteren. Hij richtte het bedrijf De Hospiteercoach op, een coachingsbedrijf dat jongeren, bij wie het zoeken naar een kamer niet wil vlotten, helpt om "de beste versie van zichzelf" te presenteren op een hospiteeravond.

Volgens Bijman begint het allemaal bij een goede introductie. "Jezelf op een korte en krachtige manier voorstellen is ontzettend belangrijk. Als je een goede eerste indruk achterlaat, verklein je het risico dat jouw naam wordt vergeten." De hospiteercoach vergelijkt deze introductie met een "sales pitch". "In feite moet je jezelf zo goed mogelijk weten te verkopen."

Ook adviseert Bijman om "zenuwen te vermijden" op een hospiteeravond. "Doordat sommige studenten te zenuwachtig zijn, schrikken ze van de vraag of ze iets over zichzelf kunnen vertellen. Dat zorgt er soms voor dat verhalen onsamenhangend overkomen. Bewoners knappen hierop af."

'Voorbereiding is het halve werk'

Voorbereiding is volgens Bijman het halve werk. "Weet wat je wel en ook zeker wat je niet wil vertellen," zo adviseert hij. In zijn loopbaan als hospiteercoach heeft Bijman zelf veel hospiteeravonden bijgewoond en als student stond hij ook vaak aan de kant van bewoners. Hierdoor heeft hij ook gezien hoe het niet moet.

“Zeg bijvoorbeeld niet dat je al vijftien keer bent afgewezen, dit zet de bewoners natuurlijk ook aan het denken: zit daar een reden achter?” Teun Bijman, hospiteercoach

"Veel studenten gaan na een hospiteeravond naar huis met het idee dat de persoon die het meest aan het woord is, automatisch de beste indruk heeft gemaakt. Dit is absoluut een misvatting, de meest luide persoon wordt zelfs vaak irritant gevonden door de bewoners."

Daarnaast moet een hospitant volgens de hospiteercoach in zijn of haar verhaal niet te veel ingaan op negatieve dingen.

'Ik weigerde een joint te roken en werd daarom afgewezen'

Anne Ruth Alberts (24) moest er drie jaar geleden ook aan geloven toen ze voor haar studie naar Groningen verhuisde. Alberts hospiteerde liefst 23 keer voordat ze woonruimte vond.

Alberts maakte haar agenda leeg en ging naar iedere hospiteeravond waarvoor ze werd uitgenodigd. Naar eigen zeggen maakte ze steeds meer "vage dingen" mee. Zo herinnert Alberts zich nog goed hoe ze op een hospiteeravond verplicht werd om wiet te roken. "Ik heb een allergische vorm van astma, dus ik kan al niet eens tegen rook. Ik weigerde de joint en na de hospiteeravond kreeg ik te horen dat ik niet was gekozen omdat ik deze joint had afgeslagen."

“Het zou bij de cultuur van het huis horen en dit had ik volgens hen dus maar gewoon moeten doen.” Anne Ruth Alberts, hospiteerde 23 keer

'Hospiteren manier om sociale vaardigheden te verbeteren'

De negentienjarige Irini van Klinken hospiteerde in november vorig jaar voor een kamer in Amsterdam en ook zij maakte eigenaardige dingen mee. "Ik ging een keer hospiteren bij een groep jongens. Vervolgens vroegen ze aan alle meisjes die kwamen of ze het liever met een varken zouden doen, of dat ze liever zouden willen dat de geruchten dat iemand dat had gedaan rondgingen. Dit vond ik echt belachelijk."

"In de advertentie op Facebook stond dat een nieuwe huisgenoot wel tegen jongenshumor moest kunnen. Ik had wel wat seksistische grapjes verwacht, maar toen me dit werd gevraagd wist ik toch echt niet wat ik moest antwoorden."

Voor veel studenten is hospiteren een vervelende ervaring, vooral als het ze na een aantal keer hospiteren nog niet is gelukt een kamer te bemachtigen. Bijman ziet hospiteren echter niet alleen als iets vervelends. "Je leert hoe je jezelf goed kunt verkopen, iets waar je later ook iets aan hebt. Het is een goede manier om je sociale vaardigheden te verbeteren."