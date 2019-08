Precies vijftig jaar geleden ontwierp hij de iconische kubusbank voor meubelbedrijf Gelderland, zijn designcentrum Het Arsenaal bestaat 25 jaar én hij wordt vandaag 77. Redenen genoeg om met Jan des Bouvrie te praten over zijn leven als gevierd interieurontwerper. "Stoppen met werken is onzin."

We bezoeken Des Bouvrie in zijn Naardense showroom, twee weken voor zijn verjaardag. Momenteel zit hij in Saint Tropez, waar de ontwerper een vakantiehuis heeft dat hij maandelijks bezoekt. "Leuke restaurantjes, leuke mensen; ik voel me daar heerlijk", vertelt de designer. "Lange reizen maak ik niet meer, ik heb alles wel gezien. Saint Tropez en Naarden, meer niet. Mijn verjaardag vier ik dit jaar heel klein. Normaal nodig ik tussen de 150 en 200 man uit, nu hou ik het bij ongeveer vijftig. Vind ik wel genoeg."

In het kantoor waar Des Bouvries ons ontvangt, vallen direct zijn typerende voorkeuren voor kleur en ontwerp op. De ontwerper draagt een crèmewit pak en zit aan een ruim bureau dat op hagelwitte muren met kunstwerken uitkijkt. Een Mondriaan onder andere, en een nieuwe klok in zijn eigen strakke design. Des Bouvrie steekt een sigaar op en laat het bijbehorende witte doosje zien. "Hier kan ik meteen op vastleggen wat klanten willen", vertelt hij. "Terwijl ze aan het praten zijn, ben ik op het sigarendoosje al bezig om een schets te maken."

“Handgemaakte tekeningen zijn belangrijk om sfeer over te brengen” Jan des Bouvrie

De ontwerper wijst naar een grote lijst bij de deur, waar negentig vol getekende doosjes aan vastzitten. "Allemaal ontstaan uit gesprekken met klanten. Ik heb een heel leuk ontwerpteam, dat zo'n doosje dan uitwerkt in de computer. Daarna maken we handgemaakte tekeningen in kleur. Dat doen we bewust zo. Een computertekening zegt niet zoveel, er zit geen sfeer in. Echte tekeningen hebben dat wel."

In het kantoor van Jan des Bouvrie hangt een grote lijst met vol getekende sigarendoosjes, ontstaan uit verschillende opdrachten. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb nog nooit op een computer gewerkt'

"Ontwerpen gaat om de impuls van het idee", legt Des Bouvrie uit. "Dat moet je meteen met de hand op papier zetten. Ik heb nog nooit op een computer gewerkt. Op de twee scholen die ik heb, in Deventer en Amsterdam, mogen leerlingen het eerste jaar ook geen computer gebruiken. Daar hebben ze de pest in. Maar na een jaar zijn ze ontzettend blij dat ze al die tekeningen hebben gemaakt."

Des Bouvrie kan zich zijn eigen tijd als student aan de Kunstnijverheidsschool, tegenwoordig de Rietveld Academie, nog goed voor de geest halen. Nog tijdens zijn opleiding kreeg de ontwerper al opdrachten van bekende namen. "Mijn ouders hadden een moderne meubelzaak in Bussum, waar een kroegje naast zat. Daar kwamen artiesten zoals Wim Sonneveld, Toon Hermans en Guus Verstraete senior. Allemaal mensen die totaal geen kapsones hadden, maar het gewoon leuk vonden dat ik hun huis inrichtte. En dat ik luisterde. Dat is belangrijk in ons vak."

Des Bouvrie kreeg in 1969 landelijke bekendheid door zijn kubusbank. (Foto: Archief Jan des Bouvrie)

Mijlpaal met kubusbank voor Gelderland

Een van de grootste mijlpalen uit Des Bouvries carrière kwam in 1969, toen hij op 27-jarige leeftijd voor meubelbedrijf Gelderland de eerste kubusbank en draaifauteuil ontwierp. "Dat is nu vijftig jaar geleden. Ik weet nog dat ze het op de meubelbeurs in Utrecht presenteerden. Ik was nerveus, jongen! Maar toen ik zag hoe vol het stond met retailers, wist ik dat het gelukt was. We vochten er ook echt voor. Presenteren is ontzettend belangrijk, in alles wat je doet."

“Ik word bij iedere opdracht nog altijd bloednerveus” Jan des Bouvrie

Dat geldt ook nu nog steeds. Des Bouvrie werkt met zijn team momenteel aan een grote opdracht in het Utrechtse Lage Vuursche, waar een oud recreatiepark nieuw elan moet krijgen. "We bouwen vakantiewoningen, tien oude huisjes worden opgeknapt en er staat een hotel dat we héél mooi gaan maken. Binnenkort presenteren we het. Ik ben bloednerveus. Dat word ik nog altijd en dat is ook nodig. Je moet de boog gespannen houden."

De 77-jarige Jan des Bouvrie wist op piepjonge leeftijd al wat hij wilde. (Foto: Pro Shots)

Woningnood in Nederland speelt rol bij ontwerpen

"Ik vind het eigenlijk schandalig dat er op zo'n mooi park tweede huizen worden gebouwd", voegt de ontwerper toe. "Dat moeten gewoon eerste huizen worden. Er is zo'n woningnood in Nederland. Waarom ik dit project dan toch heb aangenomen? Ik ben ervan overtuigd dat het op den duur allemaal eerste woningen worden. Ik ontwerp ze op zo'n manier dat als ze vrijkomen, je er ook definitief in kan wonen. Dat gaat een keer gebeuren."

"Werk houdt me jong", gaat de ontwerper verder. "Toen ik zes was, wist ik al wat ik wilde. Ik had een klein zolderkamertje dat ik zwart, wit, rood of blauw schilderde. Ik heb de Philips-radio van m'n vader nog wit geschilderd en een slag voor m'n kop gekregen", grinnikt hij.

"Met pensioen ga ik nooit", besluit Des Bouvrie. "Het is heerlijk om altijd wat te blijven doen. Heb je weleens van de beroemde architect Ettore Sottsas gehoord? Die hebben ze op negentigjarige leeftijd gevonden met een potlood en een papiertje op z'n bed. Daar teken ik voor."